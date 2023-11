Jada Pinkett habría odiado estar casada con Will Smith por esta contundente razón

Jada Pinkett dio mucho de que hablar desde que confesó en una entrevista, así como en su libro de memorias de titulo Worthy, que está separada de Will Smith desde hace siete años.

Desde entonces, la también actriz ha revelado diversos aspectos de lo que fue su matrimonio con el rapero y aunque no está cerrada a una reconciliación, sí destacó que existieron algunas situaciones, dentro de la unión, que no pudo soportar.

“Nos hemos encontrado en el medio. Aprender a estar para uno mismo es aprender a querer al otro. Ha sido un largo proceso en aprender a amarnos”, expresó Jada en la revista Red.

Según Maryfer Centeno, Jada Pinkett Smith no muestra rastro de tristeza / Facebook: Jada Pinkett Smith

¿Qué era lo que más detestaba Jada Pinkett de su matrimonio con Will Smith?

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett ha enfrentado diversos altibajos a lo largo del tiempo; infidelidades, lucha de egos, entre otros obstáculos.

Sin embargo, una de las cosas que la madre de Jaden y Willow Smith no podía tolerar era que su papel en la industria fuera rebajado a ser “la mujer” del histrión.

“Eso fue más desagradable que todo lo demás... Tenía muchos problemas debido a mis dificultades emocionales, pero eso me molestaba profundamente”, confesó la famosa.

Jada Pinkett dejó entrever que podría haber una reciliación con Will Smith / Facebook: Jada Pinkett Smith

Agregó: “Siempre he tratado de alejarme de términos tan convencionales como ‘matrimonio’ porque la gente tiene una idea muy específica sobre ello, y yo no pretendo cambiarla. Me encanta pasar tiempo conmigo misma y también con mi familia. Eso es todo y no deseo hacer otra cosa”.

Al momento, Will Smith no se ha pronunciado respecto a las declaraciones que ha hecho la madre de sus hijos sobre su matrimonio.

Y es que los únicos que han reaccionado a estas polémicas palabras fueron sus hijos, Jaden y Willow Smith.

De acuerdo con Page Six, los jóvenes saben que el actor “ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda”, expresó una fuente a Entertainment Tonight el lunes respecto a “todos los titulares recientes” que han destacado la separación secreta de la pareja.

Además, la fuente asegura que los jovenes “Desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados”