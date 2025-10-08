Justin Bieber sorprende al cantar y bailar ‘Hermoso cariño’ con mariachi en vivo ¿Está en México?

El ídolo canadiense Justin Bieber dejó boquiabiertos a sus fans latinos al mostrarse más mexicano que nunca. Durante un evento, el intérprete de Peaches fue captado cantando y bailando “Hermoso cariño” junto a un grupo de mariachi, y lo mejor de todo es que no fue un montaje con inteligencia artificial, sino una presentación completamente real. Su espontáneo momento quedó registrado en video, y rápidamente se volvió tendencia en México y Estados Unidos.

Justin Bieber / IG: @justinbieber

¿Cómo fue el momento en que Justin Bieber cantó “Hermoso cariño” y bailó con mariachi?

El cantante canadiense Justin Bieber, asistió como invitado especial a un partido de futbol en Los Ángeles, donde fue recibido con música tradicional mexicana. En un inicio, Justin parecía dispuesto a seguir de largo junto a su equipo de seguridad, pero al escuchar los primeros acordes del mariachi, no pudo resistirse y regresó con una gran sonrisa.

Según los videos compartidos por los presentes, Bieber comenzó a bailar con entusiasmo y sin pretensiones, dejando ver su lado más relajado y divertido. Momentos después, tomó el micrófono y cantó una parte de “Hermoso cariño”, provocando aplausos y risas entre los asistentes. Muchos destacaron la espontaneidad del artista y la naturalidad con la que se integró al ambiente mexicano.

La escena terminó por derretir a los fans mexicanos, quienes no tardaron en compartirlo con orgullo, asegurando que el canadiense “ya es más de México que del resto del mundo”.

Aunque hubo comentarios de todo tipo hacia el cantante como:



“Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco.”

“Es por Selena Gomez”

“Les diré a mis hijos que el era Sergio el bailador“.

“El loquito del centro feliz porque le di 5 varos.”

De Justin Bieber a Justicio Bravo Martínez.”

¿Justin Bieber ya había mostrado interés por la música mexicana?

Sí, y no es la primera vez. En mayo pasado, Justin Bieber sorprendió a su esposa Hailey Bieber con una serenata en casa. Mientras la modelo desayunaba, un grupo de mariachi interpretó “Cielito lindo” y el cantante compartió el momento en Instagram, generando miles de reacciones de fanáticos mexicanos.

Además, durante su relación con Selena Gómez, Bieber convivió con la familia mexicana de la actriz y algunas de esas fotografías siguen circulando en redes cada cierto tiempo. Desde entonces, ha demostrado que México y su cultura ocupan un lugar especial en su vida.

Ante los rumores sobre si Justin Bieber está en México, la respuesta es: no. Pese al cariño que tendría a su público mexicano, no ha dado indicios de viajar a tierras aztecas.