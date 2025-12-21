Resurge video donde Justin Bieber termina en el suelo tras una pelea: redes explotan

Justin Bieber volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que presuntamente aparece involucrado en una pelea física. Aunque el cantante canadiense se mantiene alejado de los escenarios y con un perfil discreto, su nombre continúa siendo tendencia debido al interés que genera cualquier material relacionado con su vida personal.

Te puede interesar: ¿Justin Bieber a un paso del divorcio? Él estaría harto de Hailey, reportan

Justin Bieber / IG: @justinbieber

¿De dónde salió el video de la supuesta pelea de Justin Bieber?

El video de Justin Bieber peleando fue difundido originalmente por el medio estadounidense TMZ y retomado recientemente por diversos usuarios y cuentas informativas, entre ellas la del periodista argentino Javier Ceriani. En el clip se observa a Justin Bieber dentro de un inmueble cuando aparentemente sostiene un intercambio verbal con otro hombre.

De acuerdo con la información que acompaña el material, ambos se habrían hecho de palabras antes de que la situación escalara. En cuestión de segundos, el sujeto comienza a jalonear al cantante y posteriormente se van a los golpes. En las imágenes se aprecia cómo el hombre se abalanza sobre Bieber, quien termina cayendo al piso durante el forcejeo.

Un dato clave es que el video no es reciente. La grabación data de 2016, pero volvió a circular en redes sociales, lo que provocó que muchos usuarios creyeran que se trataba de un incidente actual. Esta reaparición fue suficiente para que el nombre del intérprete de “Baby” y “One time” se convirtiera nuevamente en tendencia.

Te puede interesar: Justin Bieber: Así cantó en preboda del hijo del hombre más rico de Asia; ¿volverá a los escenarios?

Justin Bieber / Capturas de pantalla

¿Qué se puede ver en el video de la pelea de Justin Bieber?

Las imágenes muestran un enfrentamiento físico breve, en el que Justin Bieber y el otro hombre intercambian golpes tras el altercado inicial. Según lo que se observa en el video, el sujeto se lanza primero contra Bieber y lo golpea, lo que provoca que ambos terminen en el suelo.

Hasta el momento, la información disponible se limita a lo que se aprecia en el clip y a lo reportado por TMZ en su momento. No se detalla el motivo específico que originó la discusión ni se mencionan consecuencias legales derivadas del incidente. Tampoco se indica si hubo intervención policial posterior al enfrentamiento.

El video volvió a generar conversación debido a que muestra a una de las figuras más reconocidas de la música pop en una situación poco habitual, lo que alimentó la curiosidad de los internautas y dio pie a múltiples interpretaciones en redes sociales.

Te puede interesar: Hailey habría revelado el género del bebé que tendrá junto a Justin Bieber ¿Niño o niña?

¿Qué papel tuvo Hailey Bieber durante el altercado?

Otro de los puntos que más llamó la atención de los usuarios fue la presencia de una mujer a un costado durante el altercado. Tanto TMZ como Javier Ceriani señalaron que se trataría de Hailey Bieber, esposa del cantante, Justin Bieber, quien habría presenciado la escena.

En el video se observa a la mujer parada cerca del lugar donde ocurre la pelea. Cuando inicia el enfrentamiento físico, la figura femenina aparentemente se aleja y sale corriendo del sitio. Este detalle fue ampliamente comentado por usuarios en redes sociales, quienes compartieron el clip acompañado de distintas reacciones.

En las plataformas digitales surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de seguridad privada, ya que Justin Bieber suele estar acompañado por escoltas. Algunos comentarios también se centraron en la reacción de Hailey Bieber durante el altercado, aunque estas opiniones provienen exclusivamente de usuarios y no de información oficial.

Entre los mensajes que circularon se leen frases como:



“Y Hailey sale corriendo de ahí”,

“¿Dónde estaba su seguridad?”, y

“Se ve claramente que el tipo le da primero en la cara a Justin”.

Hasta ahora, no se ha emitido información adicional que confirme nuevos detalles sobre el incidente, ni declaraciones oficiales que indiquen que el material corresponda a un hecho reciente. Lo que sí es un hecho es que el video pertenece a un episodio ocurrido hace varios años y que su viralización responde únicamente a su reaparición en redes sociales.

De esta manera, el clip que circula actualmente no documenta una pelea reciente de Justin Bieber, sino un altercado ocurrido en 2016 que volvió a generar conversación digital tras ser retomado por medios y usuarios.

Te puede interesar: Arrestan a Sean Kingston y a su mamá por robo y fraude ¿Justin Bieber involucrado?