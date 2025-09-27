Conductores de programa deportivo se agarran a golpes en plena transmisión en vivo: VIDEO

Un polémico momento enfrentaron en el programa deportivo ‘Mira lo que habla’, ya que se encendieron los ánimos y los conductores principales, ¡Llegaron a la violencia física! La situación comenzó a raíz de un debate por la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025. Una situación similar se suscitó en el programa ‘Hoy’ entre dos participantes de ‘Hoy soy el chef’.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales. El momento se volvió viral y usuarios reprobaron que dos de los conductores de ‘Mira lo que habla’ no pudieran contener su molestia y llegaran a un fuerte encontronazo físico.

¿Por qué dos conductores del programa ‘Mira lo que habla’ se agarraron a golpes?

El pasado jueves 25 de septiembre, un momento verdaderamente controversial se vivió en el programa deportivo peruano ‘Mira lo que habla’, transmitido por el canal de YouTube de ‘Erick & Gonzalo’, se produjo una pelea en vivo entre los periodistas Silvio Valencia y Evaristo Cruz, conocido como ‘Chevaristo’.

El incidente ocurrió luego de que Alianza Lima fuera derrotado 2-1 por la Universidad de Chile, equipo que quedó fuera del torneo. Durante la transmisión, Silvio Valencia criticó duramente el desempeño de Alianza Lima y responsabilizó al técnico argentino Néstor Gorosito por el fracaso internacional del club. En contraste, Evaristo Cruz, ‘Chevaristo’ salió en defensa del estratega, lo que desencadenó la confrontación entre ambos comentaristas.

La discusión subió de tono cuando Valencia acusó a su compañero de respaldar a Gorosito únicamente por su nacionalidad, y lo invitó a “ubicarse”. Le recordó repetidamente su origen puneño.

Chevaristo se levantó de su asiento y agredió físicamente a Valencia, lo que provocó que este cayera de la silla.

¿Cómo terminó el pleito ente Silvio Valencia y Evaristo Cruz, ‘Chevaristo’?

Tras el fuerte enfrentamiento físico entre los conductores, la transmisión fue interrumpida de inmediato y, poco después, el video fue retirado del canal de YouTube de ‘Erick y Gonzalo’. Sin embargo, varios internautas lograron rescatar el fragmento y lo compartieron en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y el escándalo trascendió a nivel internacional.

Posteriormente, Silvio Valencia difundió un comunicado en el que ofreció disculpas a los habitantes de Puno que se sintieron ofendidos por sus palabras. No obstante, aclaró que utilizó el gentilicio únicamente para “ubicar” a su compañero y que este no se asumiera como argentino.

“Quiero sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía. Si alguien entendió que mi expresión “puneño” contenía carga racista y despectiva pues aclaro que no ha sido así, jamás me atrevería a pensar en pretender insultar a alguien de esta manera. Puno es para mí una ciudad maravillosa, la conozco y la disfruto y en cada oportunidad que he podido estar allá, su gente solo me ha demostrado cariño y respeto” Silvia Valencia

Por su parte, Chevaristo no se ha pronunciado. Se desconoce trabajaran juntos tras este polémico altercado.

El suceso causó gran revuelo en redes sociales, fue totalmente comentado por lo inesperado y violento del episodio. Estos fueron algunos comentarios:

“Qué fuerte, habrá sanción para Silvio Valencia?”,

“¿Por qué se enoja el puñeño cuando le dicen puñeño?”,

“Hace rato que Silvio estaba por su galletazo ,en cualquier momento iba a pasar.”

¿Quiénes son Silvia Valencia y Evaristo Cruz, ‘Chevaristo’?

Silvio Valencia es un periodista deportivo peruano conocido por su estilo frontal y polémico. Ha trabajado en medios como Radio Exitosa, CPN Radio y Radio Ovación. Su carácter crítico y confrontativo lo ha llevado a protagonizar varias controversias en el fútbol peruano.

Evaristo Cruz, mejor conocido como ‘Chevaristo’, es comentarista deportivo y compañero de Valencia en el programa Mira lo que habla. Aunque su trayectoria no es tan conocida, ganó notoriedad tras el reciente enfrentamiento en vivo con su colega.

No es la primera vez que sucede un altercado de este estilo. Hace unos días, un reportero de ‘Telediario’ fue agredido por una sujeto en medio de una rapiña de cerveza.