Mamá de Justin Bieber, Pattie Mallette, pide oraciones por su hijo ¿Cuál es su estado de salud?

Las alarmas sobre el estado de salud de Justin Bieber se encendieron este 25 de septiembre de 2025 luego de que su mamá, Pattie Mallette, recurriera a sus redes sociales para solicitar oraciones en nombre de su hijo. La publicación generó una ola de incertidumbre entre los seguidores del cantante, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre su situación actual.

Te puede interesar: ¿Justin Bieber a un paso del divorcio? Él estaría harto de Hailey, reportan

Justin Bieber tiene problemas de ira / IG: @lolitaayala_n

¿Qué dijo Pattie Mallette sobre la salud de Justin Bieber?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pattie Mallette compartió varias imágenes de Justin Bieber acompañadas de un mensaje en el que pidió a sus seguidores que se unieran en oración por su hijo. El texto que escribió generó una gran conversación entre fans y medios internacionales:

Pattie Mallette “Estamos animándote y orando siempre por ti, Justin. Declaro libertad, fortaleza, claridad y sanidad sobre ti, Justin. Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo con verdad, luz y protección. Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, las visibles y las invisibles; restaura lo que le han robado y cúbrelo de plenitud. Llénalo hasta rebosar con tu amor y consuelo. Continúa levantándolo como una voz para tu reino, firme y encendido por ti, Señor calla toda voz que no venga de ti y que su vida sea un testimonio valiente de tu poder, amor y gracia sanadora Digan amén si están de acuerdo”.

La publicación rápidamente se viralizó y alcanzó miles de reacciones en cuestión de horas. Los comentarios de los seguidores, conocidos como Beliebers, estuvieron cargados de preocupación. Algunos escribieron:



“¿Qué le pasó a Justin?”

“Él me salvó y yo haré lo posible para saldar la deuda” y

“Recuérdale por mí que todos estamos en esto juntos y que el plan de Dios prevalecerá”.

Te puede interesar: Justin Bieber: Así cantó en preboda del hijo del hombre más rico de Asia; ¿volverá a los escenarios?

¿Qué le pasó al cantante Justin Bieber?

En los últimos meses, Justin Bieber ha estado bajo el escrutinio constante de medios y fans debido a una serie de comportamientos inusuales y apariciones públicas que han generado diversas interpretaciones. Algunos seguidores han notado cambios en su estado de ánimo durante conciertos y entrevistas, mientras que otros han señalado publicaciones en redes sociales que podrían reflejar momentos de estrés o malestar emocional. Estas observaciones han dado pie a especulaciones sobre posibles problemas de salud mental y emocional, aunque Bieber no ha emitido declaraciones que confirmen algún diagnóstico.

La preocupación se intensificó luego de que Pattie Mallette, madre del cantante, compartiera en Instagram un mensaje solicitando oraciones por su bienestar. En su publicación, Pattie incluyó una oración en la que pedía sanación y protección para Justin, destacando la necesidad de “libertad, fortaleza, claridad y sanidad” en su vida. Este gesto, aunque lleno de apoyo familiar, fue interpretado por muchos como un indicio de que el artista podría estar enfrentando desafíos personales más serios de lo que se conoce públicamente.

Te puede interesar: ¡Papacitos! Ellos son los famosos que serán y ya se convirtieron en papás en 2024

Justin Bieber / Redes sociales

¿Qué enfermedades ha enfrentado Justin Bieber?

Justin Bieber ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los últimos años que han afectado tanto su vida personal como su carrera. Entre los más relevantes se encuentra la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas que puede causar fatiga, dolor en las articulaciones y problemas neurológicos. Además, el cantante ha sido diagnosticado con mononucleosis crónica, conocida como “mono”, que provocó síntomas como fatiga extrema, dolor de garganta y afectaciones en su piel y bienestar general.

En 2022, Bieber también reveló que padece el síndrome de Ramsay Hunt, una complicación del herpes zóster que le provocó parálisis en un lado del rostro, obligándolo a cancelar conciertos ya tomar un descanso de sus actividades profesionales. A esto se suma que en 2022 dio positivo por COVID-19, lo que retrocedió el inicio de su “Justice world tour”. Estos padecimientos han llevado a que sus seguidores estén atentos a cada actualización sobre su salud, mientras él continúa con su carrera musical y proyectos artísticos.

Te puede interesar: Hailey habría revelado el género del bebé que tendrá junto a Justin Bieber ¿Niño o niña?