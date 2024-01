Justin Timberlake y Jessica Biel desatan rumores de una separación. Esto se sabe

Justin Timberlake ha sonado mucho en redes sociales. Esto no solo por ser una celebridad, sino por diferentes polémicas en las que su nombre ha sido mencionado. Recordemos que Britney Spears mencionó en su libro, en octubre de 2023, que cuando tuvo una relación con el exintegrante de NSYNC habría quedado embarzada y él le pidió que abortara.

Tras estas fuertes declaraciones, diversas fuentes aseguraron que éstas serían el inicio de una crisis en el matrimonio de Justin Timberlake y Jessica Biel. Ahora, un medio local, apunta a que se están dando movimientos en los bienes raíces de la pareja, lo que sería una alerta para una posible ruptura.

“Los amigos dicen que es una señal de que están poniendo en orden sus finanzas… En un momento, se retiraron a otra casa, en Montana, con la esperanza de alejarse del drama y empezar de nuevo, pero uno no puede huir de los problemas”. Fuente a Life & Style.

¿Justin Timberlake se separa de Jessica Biel?

El informante aseguró que la pareja está tambaleándose y que es evidente que entre ellos algo anda mal.

“Aunque se aman, toda la terapia de pareja a la que se han sometido simplemente no soluciona algunos de sus problemas” Fuente a Life & Style.

En este momento, la pareja está en una situación de “esperar y ver”. “Nadie quiere un divorcio”, comparte la fuente. “Justin y Jessica tienen dos hijos maravillosos, y les encantaría que funcione, simplemente podría ser demasiado tarde”, finalizó.

Justin Timberlake y Jessica Biel han enfrentado varias dificultades como pareja

La pareja ha experimentado varios obstáculos en el camino. El cantante fue acusado de infidelidad por primera vez en 2010, pero no fue hasta 2019 cuando Justin fue fotografiado junto a su coprotagonista de Palmer, Alisha Wainwright, durante una noche de borrachera en Nueva Orleans. Tras filtrase las fotos, pidió disculpas.

Britney Spears lanzó su libro de memorias, The Woman in Me, en el que la cantante de 42 años, reveló la desagradable forma en que Justin se comportó cuando fueron novios, incluido cómo la presionó para que abortara después de que quedara embarazada.

“Las revelaciones del libro de Britney sacaron a relucir más problemas de confianza de Jessica”, dijo la fuente, señalando que la pareja intentó formar un frente unido en la proyección de Trolls Band Together el 16 de noviembre, “pero todos pensaron que era súper calculado. La verdad es que Jessica está cansada de intentar superar las cosas con Justin”. Fuente a Life & Style.

