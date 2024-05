La princesa y el chamán: la polémica historia de amor de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

Del portal digital La Lista, te contamos esta historia directamente desde tu revista TVNotas. Estafador, charlatán y vi0l3nto, son tan solo algunos de los calificativos que le han puesto a Durek Verrett, el prometido de la princesa Marta Luisa de Noruega.

El chamán y guía espiritual de actrices como Gwyneth Paltrow dice haber “nacido dentro los linajes del vudú haitiano y la medicina indígena noruega”. Asegura que fue rey en otra vida y dice que el cáncer “es consecuencia de que una persona ya no quiere vivir”. Pero eso no le importa a la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega, quien no tuvo reparo en defender a su pareja tan pronto dio a conocer su relación sentimental con él: “No elijo a mi hombre para satisfacer a ninguno de ustedes”, escribió en redes.

Incluso describió ampliamente por qué se enamoró: “Cuando conoces a tu llama gemela, lo sabes. He tenido la suerte de haber conocido a la mía. Durek ha cambiado mi vida. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional realmente existe. Me abraza por completo. Sin dudas ni miedo. Me hace reír como nadie. Tiene la sabiduría más profunda para compartir. Me siento muy feliz y bendecida de que sea mi novio. Te amo desde esta eternidad hasta la próxima”, expresó.

El prometido de la princesa es un polémico chamán / Instagram

La princesa y el chamán: Un romance digno de Hollywood; así se conocieron

Durek conoció a la princesa Marta en la primavera de 2019. Fue a través de una amiga en común. Su amor no ha sido bien recibido en algunos círculos de la corte real nórdica, pues él cuenta con un pasado polémico que ha puesto en entredicho si realmente ama o solo es mero interés lo que lo une a ella.

Durek estuvo casado con Zaneta Marzalkova, una mujer de origen checo que reside en Los Ángeles. La pareja se separó dos años después, tiempo en el que él conoció al masajista Hank Greenberg, con quien comenzó una relación en 2007 y de quien se separó en 2015.

Su misma expareja, al saber que Verrett mantenía una relación sentimental con la princesa, quiso salir a compartir su experiencia con el chamán. Dijo que con él la había pasado “muy mal” e incluso lo acusó de “vi0l3nto”.

No solo eso, el chamán ha causado polémica en más de una ocasión pues ha promovido prácticas médicas infundadas, incluida la sugerencia de que el cáncer es una opción.

A finales de 2022, cuando la pandemia estaba cesando, lanzó The Spirit Optimizer, una medalla creada por él mismo que supuestamente tiene poderes de sanación que curan el Covid-19.

Como era de esperarse, los médicos y enfermeras que habían enfrentado la etapa más crítica de la pandemia enfurecieron por este tipo de “sanaciones”. El Secretario de Estado del Ministerio de Salud y Bienestar de Noruega, Ole Henrik Krat Bjørkholt, calificó al yerno real como un “estafador peligroso”.

El chamán y la princesa se encontraron en un evento con Luis Miguel / Instagram

Incluso la prensa asegura que Durek Verrett ha sacado provecho y utilizado el título de la princesa para tener más adeptos y vender más sesiones, conferencias y libros.

Ante esto, el heredero al trono, el príncipe Haakon, dijo: “Queremos hablar con mi hermana sobre lo que pasará con el título (de princesa) y sus negocios”. Pero ella no está dispuesta a renunciar a su título de princesa. “No es algo que esté sobre la mesa. Soy parte de esta familia y seguirá siendo así”, dijo a sus detractores.

Ya en 2002, Marta había renunciado a la designación que le corresponde del presupuesto de la Casa real y decidió ponerse a trabajar. Tampoco utiliza la etiqueta de “Su Alteza Real”, a la que tuvo que renunciar para casarse con el plebeyo Ari Behn, padre de sus tres hijas. Pero quitarse el título de princesa, eso sí que no está dispuesta a ceder.

La boda del chamán y la princesa noruega

Luego de cuatro años de relación, la Casa real noruega anunció la boda de la princesa Marta Luisa y su prometido Durek Verrett. La pareja eligió el 31 de agosto de 2024 para contraer matrimonio en el histórico Hotel Unión ubicado en Geiranger, al oeste de Noruega.

“Geiranger es conocida por su espectacular fiordo y sus montañas. Está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y representa la rica cultura y belleza natural de Noruega (...). Significa mucho para nosotros reunir a nuestros seres queridos en un lugar tan rico en historia y experiencias intensas de naturaleza. Es el lugar perfecto para abrazar nuestro amor”, escribió la princesa Marta en su cuenta de Instagram.

La boda real ya está en marcha. Será en unos meses que la princesa finalmente llegue al altar con el chamán y no hay nada ni nadie que pueda evitarlo... al menos, por el momento.

