Luchador estrella de la WWE está de luto: muere su perrita tras vencer al cáncer

Fuera del escenario de luces y caídas espectaculares, el dolor también toca a las superestrellas. Esta semana, un luchador de la WWE conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de su perrita, con quien compartió años de compañía incondicional.

En un mensaje sincero y sin máscaras, la figura del entretenimiento deportivo se despidió de su mascota con palabras que dejaron ver que, más allá del músculo y la fama, también hay un corazón que sufre.

La mascota del famoso luchador conmovió a miles con su historia, pero su vida tuvo un final inesperado. / Foto: IG/wwesheamus

¿Qué luchador de la WWE anunció la muere de su perrita?

Las redes sociales fueron el espacio donde el luchador compartió su duelo, recordando los momentos que vivió junto a su fiel amiga y agradeciendo por el tiempo compartido. Para muchos fanáticos, acostumbrados a verlo como un símbolo de fuerza, esta fue una ventana íntima a su vida personal, recordando que incluso los ídolos pueden romperse.

Se trata de Sheamus, el cuatro veces campeón mundial, quien conmovió a la comunidad de la WWE y a sus millones de seguidores con la noticia.

La muerte de su perrita representa un golpe fuera del ring, pero también un momento que humaniza al gladiador irlandés, recordándonos que incluso las superestrellas más imponentes tienen vínculos y afectos que trascienden el espectáculo.

Shamus confirma que se murió su perrita.

El luchador Sheamus compartió emotivas palabras para despedirse de Betty, perrita que adoptó tras ser abandonada / Foto: IG/wwesheamus

Sheamus confirma que se murió su perrita Betty

Sheamus abrió su corazón en redes sociales para despedirse de Betty, la perrita que adoptó hace más de cuatro años y medio tras encontrarla en la Asociación Nacional de Humane. “Un perro que había sido descartado por sus dueños”, escribió el luchador irlandés, recordando el instante en que supo que ella debía ser parte de su familia.

A lo largo del mensaje, el integrante de la WWE compartió lo mucho que significó Betty en su vida. “Aunque nuestro tiempo juntos fue cortado demasiado corto, nunca me arrepentiré de la decisión de hacerla parte de nuestra familia. Ella trajo tanta alegría y felicidad a nuestro hogar y a las vidas de todos los que la conocieron”, expresó.

Sheamus también resaltó la fortaleza de su compañera, quien incluso tras perder una pierna nunca perdió el entusiasmo: “Seguía igual de feliz, solo de estar en casa, rodeada de amor”.’

Con palabras sencillas, pero cargadas de sentimiento, cerró su despedida: “Gracias por los incontables momentos y recuerdos increíbles. Nunca te olvidaré. Descansa en paz, dulce niña. Te quiero Betty ”. Un mensaje que resonó entre sus fanáticos, quienes también se sumaron al duelo por la partida de la perrita que dejó huella en la vida del luchador.

Sheamus junto a su perrita Betty, quien fue parte de su vida durante más de cuatro años. / Foto: IG/wwesheamus

¿De qué murió Betty, la perrita de Sheamus?

A finales de septiembre, Sheamus compartía una noticia esperanzadora: su perrita Betty había terminado su tratamiento y estaba libre de cáncer. “Larga vida a la Reina”, escribió con alegría, acompañado de una foto donde ella posaba —aunque a regañadientes— con uno de los tantos disfraces que le ponían. “Además, ella nos odia en secreto por hacerla vestida con todas estas cosas”, bromeaba el luchador, celebrando lo que parecía una recuperación milagrosa.

Sin embargo, la alegría fue breve. Poco después, los veterinarios alertaron a Sheamus y su esposa sobre un nuevo problema: la acumulación grave de líquido en los pulmones de Betty, una condición que comprometía seriamente su salud, los médicos les advirtieron que no le quedaba mucho tiempo de vida.

El 14 de octubre, Betty falleció. Su historia, marcada por la lucha, la resiliencia y el amor incondicional, tocó los corazones de miles. Aun después de perder una pierna y enfrentarse a una enfermedad implacable, la pequeña perrita nunca perdió su espíritu alegre, y su memoria vive como un testimonio de fortaleza y cariño compartido.

