Muere Kanchha Sherpa, último sobreviviente del primer grupo que alcanzó cima del Everest, revelan qué le pasó

Kanchha Sherpa, el último miembro con vida de la histórica expedición de 1953 que llevó por primera vez al ser humano a la cima del Monte Everest, murió este jueves a los 92 años en su casa de Katmandú, Nepal.

La noticia fue confirmada por la Nepal Mountaineering Association, que destacó su legado como símbolo de valentía, humildad y devoción por las montañas que marcaron su vida.

Formó parte de una de las hazañas más grandes de la humanidad: la conquista de la cima del Everest. El 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay alcanzaron por primera vez los 8,848 metros del “techo del mundo”, acompañados por un joven Kanchha de apenas 19 años, quien formaba parte del reducido grupo que los apoyó hasta el campamento más alto.

“Falleció pacíficamente en su residencia”, confirmó Phur Gelje Sherpa a la agencia Associated Press, explicando que el veterano montañista llevaba un tiempo enfermo. “Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido”.

Murió Kanchha Sherpa, superviviente de la primera conquista al Everest a los 92 años. / Redes sociales

¿De qué murió Kanchha Sherpa, superviviente de la primera conquista al Everest?

Aunque la familia no ha detallado una causa específica, allegados informaron que Kanchha Sherpa sufría problemas de salud relacionados con su avanzada edad y que permaneció bajo cuidado médico en su hogar durante las últimas semanas. Murió rodeado de su esposa e hijos, según fuentes cercanas a la familia.

Su muerte fue recibida con tristeza por la comunidad montañista de Nepal, donde se le considera una figura sagrada. “Kanchha representaba el espíritu puro de los sherpas: fuerza, respeto y sacrificio”, declaró la asociación en un comunicado oficial.

Murió Kanchha Sherpa, superviviente de la primera conquista al Everest a los 92 años. / Redes sociales

¿Quién fue Kanchha Sherpa, superviviente de la primera conquista al Everest?

Nacido en Namche Bazar, la puerta de entrada al Everest, Kanchha creció en una familia humilde dedicada a la ganadería.

Su destino cambió cuando emigró a Darjeeling (India), donde conoció a Tenzing Norgay, quien lo incorporó a la expedición británica liderada por John Hunt.

Durante aquella misión de 1953, Kanchha fue uno de los 35 miembros del equipo y desempeñó un papel esencial como porteador y guía, enfrentando temperaturas extremas y falta de oxígeno.

Tras esa hazaña, participó en otras expediciones, pero finalmente se retiró por pedido de su esposa, cansada del riesgo constante.

En años recientes, Kanchha dedicó su vida a la educación y fundó una organización benéfica para apoyar a niños de comunidades montañesas. “Antes, los sherpas no tenían opciones. Hoy nuestros hijos pueden ser científicos, doctores o ingenieros”, decía con orgullo.

Murió Kanchha Sherpa, superviviente de la primera conquista al Everest a los 92 años. / Redes sociales

¿Cuántas personas han conquistado el Monte Everest?

Desde la primera ascensión en 1953, más de 11,000 personas han logrado alcanzar la cima del Monte Everest, de acuerdo con cifras recopiladas por el Departamento de Turismo de Nepal. Tan solo en el último año, alrededor de 800 alpinistas han conseguido subir a la cumbre en 2025.



694 personas ascendieron por Nepal, incluyendo 257 extranjeros, 9 nepalíes, 421 guías sherpas y 7 encargados de instalar cuerdas fijas.

Por la vertiente tibetana, se calcula que cerca de 100 personas lograron la cima.

Pese a las cifras récord, Kanchha Sherpa siempre defendió la necesidad de proteger la montaña. En una de sus últimas entrevistas, declaró:

“Sería mejor para el Everest reducir el número de escaladores. La montaña es una diosa, y debemos respetarla.”

