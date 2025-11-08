Reconocido actor se corona como el “hombre más sexy del mundo” en 2025: ¿De quién se trata? ¡Es un papucho!

El top que corona al hombre más sexy del mundo es una tradición de hace varios años. Apenas en 2022 Moisés Peñaloza, mexicano originario de Tamaulipas, fue catalogado el tercer hombre más guapo del mundo de acuerdo con Mister Supranacional 2022.

Como es tradición desde hace más de cuatro décadas, la revista estadounidense People revela cada fin de año a su elección del “hombre más sexy del mundo”. Para 2025, el honor recayó en un famoso actor de 37 años, reconocido por su talento en cine, teatro y televisión, y quien además se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este título. ¿Quién fue el ganador?

¿Quién fue reconocido como el “hombre más sexy del mundo” en 2025?

El anuncio fue realizado la noche del lunes por la revista y confirmado por el propio Jonathan Bailey durante su participación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, transmitido de lunes a viernes por NBC. Bailey se mostró agradecido y, con su característico humor, aseguró que el nombramiento es “un honor” y, al mismo tiempo, “algo completamente absurdo”.

Bailey se une a un selecto grupo de actores que han recibido la prestigiosa distinción de People, como:



John Krasinski (2024),

Patrick Dempsey (2023),

Chris Evans (2022),

Paul Rudd (2021) y

Michael B. Jordan (2020).

Sin embargo, su elección representa un hito histórico: por primera vez en los 40 años de historia de la publicación, un hombre abiertamente homosexual ocupa la portada como el “más sexy del mundo”.

Jonathan Bailey, declarado el hombre más sexy del mundo / Redes sociales

¿Quién es Jonathan Bailey y en qué series y películas ha trabajado?

Jonathan Bailey saltó a la fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix Bridgerton (2020), donde interpreta a Lord Anthony Bridgerton, personaje central de la segunda temporada. Su intenso romance en pantalla con Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley, se convirtió en uno de los romances más comentados de la televisión reciente, catapultando al actor al reconocimiento global.

Además de Bridgerton, Bailey forma parte del elenco de Compañeros de Viaje (2023), compartiendo créditos con actores de la talla de Matt Bomer.

En cine, ha participado en grandes franquicias como Jurassic World: Rebirth (2025), interpretando al Dr. Henry Loomis, un paleontólogo cuyo papel se ha vuelto fundamental dentro de la saga.

Próximamente, los fanáticos podrán verlo nuevamente en la pantalla grande con la segunda entrega de la franquicia Wicked, titulada Wicked: por siempre (2025), donde da vida al carismático personaje de Fiyero.

Este rol consolida su presencia en producciones teatrales y cinematográficas de gran alcance, reforzando su reputación como uno de los talentos más versátiles de su generación.

