Super Bowl: ¿Quién es Usher? El elegido para el show de medio tiempo; estos son sus mejores éxitos

Pese a que Usher es conocido por las diversas colaboraciones que ha hecho con otros artistas, no se contempla que haya algún invitado especial en el evento.

El pasado 24 de septiembre, la NFL y Apple Music anunciaron que Usher se presentará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII, que se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada.

Mediante redes sociales, los organizadores del evento dieron la noticia con un divertido video donde aparece Kim Kardashian comunicándole al cantante que será parte del icónico evento deportivo.

Tras el anuncio, el famoso intérprete de R&B compartió el siguiente mensaje: “Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes”.

Así fue como se anunció que Usher sería el artista encargado de amenizar el próximo medio tiempo del Super Bowl. / Facebook: Usher

¿Quién es Usher y cuáles son sus mayores éxitos?

Usher Terrence Raymond IV, mejor conocido solo como Usher en el medio artístico, nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas. Debutó en el mundo de la música en 1994, a los 15 años, con el álbum Usher. Aunque esta producción no fue un éxito en ventas, el cantante obtuvo un disco de platino por él.

En 1997, logró la fama con su disco My Way, el cual lo llevó a ser comparado con Michael Jackson y que posicionó su canción Nice & Slow en la lista musical Hot 100.

Su LP del 2004, Confessions, vendió más de un millón de copias en la primera semana. En tanto que el sencillo del álbum, Yeah, estuvo 12 semanas seguidas en el primer lugar de la lista de Billboard 100 en la categoría Hot R&B/Hip-Hop Singles Chart.

Usher tiene 28 canciones 28 éxitos entre los 10 primeros en la lista de R&B de Billboard y ha ganado ocho premios Grammy. Actualmente, forma parte del grupo de propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers y maneja su propio sello discográfico llamado US Records.

A lo largo de su trayectoria musical, ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias. También ha realizado colaboraciones musicales con Justin Bieber, Ludacris, Alicia Keys, Will.i.am, Justin Timberlake, Beyonce, entre otros.

Entre sus éxitos más reconocidos están Yeah, Love in this club, OMG, DJ Got Us Fallin’ In Love, My Boo y Don’t Waste My Time. El pasado 17 de marzo, lanzó el sencillo GLU, su primer sencillo solista en más de dos años

