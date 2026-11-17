Luego del brutal éxito de la novela Teresa, Aarón Díaz se alejó de la televisión mexicana, buscando nuevas oportunidades en cadenas internacionales.

Aunque sus participaciones han sido intermitentes a lo largo de los años, ahora el actor ha encendido las alarmas luego de un inesperado mensaje publicado en redes sociales, que podría indicar un posible veto por parte de las televisoras, ¿qué dijo? Aquí te lo revelamos.

Aarón Díaz partició en Teresa / Instagram: @aarondiaz

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¿Qué dijo Aarón Díaz sobre regresar a las novelas en México?

Después de su salto internacional, Díaz se ha mantenido fuera del foco en nuestro país, sin embargo, en más de una ocasión el actor ha revelado que está muy interesado en regresar a las producciones en México.

Según sus dichos, aunque ha tenido la oportunidad de regresa a México, no ha encontrado la historia correcta ni el personaje que lo enamore: “No, imagínate, yo soy actor, lo que me interesa es interpretar personajes diferentes a los que he interpretado antes, y estar involucrado en proyectos diferentes…”, mencionó.

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¿Qué dijo Aarón Díaz en redes sociales acerca de un posible veto de la televisión?

A pesar de que el actor ha señalado que sí ha tenido ofertas de proyectos en el pasado, hace algunas horas encendió las alarmas luego de que en sus redes sociales colgara varias historias en las que revela que de una manera u otra, en las grandes televisoras de nuestro país ha sufrido una especie de bloque:

“¿A quién le importa realmente si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque a la mafia de mier*** que manipula la industria en México le haría muy feliz. 15 años bloqueándome, se les olvida que la gente manda…” Aarón Díaz

Aarón Díaz señaló además que el cariño de la gente es lo que ayuda a que los actores se mantengan vigentes, incluso a pesar de lo que puedan llegar a hacer internamente las televisoras: “muy pronto verán como estos ratas se tragarán su propio veneno… imposible frenar a alguien que tiene la bendición de la gente”, señaló.

Hasta el momento el actor no ha dado más detalles respecto a sus declaraciones, sin embargo, sí logró abrir el tema de conversación al respecto.

Aaron Díaz, esta vetado de la industria en Tv? En sus historias habla de que lleva más de 15 años en no ser llamado, ¿alguien sabe si es verdad?, ni sabia que estaba vetado 🤔, @detlnovelas1 @horadlanovela @telenovelo @Soytlnovelero @NoveleraSoy @lanovelera_mx @FelixAndresC https://t.co/mMl1LIVC9W — Nicky Del Monte (@NickyDMonte95) November 16, 2026

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¿En qué novelas salió Aarón Díaz?

Aunque Teresa es la novela más exitosa de la carrera de Aarón Díaz, interpretando al Dr. Mariano Sánchez Suárez, el histrión también tiene en su haber proyectos como:

El juego de la vida

Clase 406

Corazones al límite

Barrera de amor

Lola, érase una vez

Teresa

El Talismán

Rosario

Santa Diabla

Los miserables

Tierra de reyes

Betty en NY

Aarón Díaz no solo es actor, sino también cantante, y hace algún tiempo estrenó una canción, ¡pero en redes no sabían que cantaba!