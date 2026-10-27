Freddy Ortega revela que está VETADO de una televisora: “No me dejaron entrar” ¿cuál es la razón? VIDEO

Durante el Mundial 2026, surgieron rumores de que ‘los Mascabrothers’ podrían ser vetados de Televisa tras firmar un contrato para trabajar con TV Azteca durante el torneo. Ante las especulaciones, los hermanos hablaron al respecto y explicaron por qué decidieron colaborar con la televisora del Ajusco.

Meses después, Freddy Ortega volvió a hablar de un veto por parte de una televisora, ¡hasta contó cómo no lo dejaron entrar a las instalaciones!

¿Qué fue lo que dijo el comediante? Te contamos.

Leer: ¿Se separan Los Mascabrothers? Freddy Ortega revela qué pasa realmente con su hermano Germán

‘los Mascabrothers’ / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué dijo Freddy Ortega sobre su veto de una televisora?

En su visita al programa ‘Sale el sol', durante la sección llamada ‘La entrevista Barro-ca’, Freddy Ortega habló acerca de un veto por parte de una televisora.

El comediante relató que mientras grababa una serie con María Elena Saldaña, ‘la Güereja’, llegó a las instalaciones de la televisora y no lo dejaron entrar, además de que le dijeron que era una ‘Persona non grata’.

“Estaba grabando una serie con María Elena Saldana, ¡y no me dejaban entrar! Me dijeron ‘usted es persona non grata’!” Freddy Ortega

Aunque no reveló con detalle el nombre de la televisora, usuarios intuyen que se trata de Televisa, pues es la televisora en la que llegaron a trabajar muchos años, al igual que ‘la Güereja’.

Leer: ¿La familia P. Luche no es creación de Eugenio Derbez? Freddy Ortega de los Mascabrothers cuenta oscura verdad

¡Freddy Ortega revela que está vetado de una televisora! 😱🚨🕺🏻☀️📺 #SaleElSol #DetrásDeSES #FreddyOrtega https://t.co/f1RLzZtt7D — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 27, 2026

¿Por qué vetaron a Freddy Ortega de la televisora de San Ángel?

En 2015, ‘los Mascabrothers’ fueron vetados de Televisa, presuntamente después de visitar el programa ‘Ventaneando’, de TV Azteca, una vez concluido su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel.

Sin embargo, el veto se habría levantado en 2019, cuando los comediantes regresaron a Televisa para aparecer en el programa ‘Hoy’ y hablar sobre sus proyectos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que exista un nuevo veto por parte de Televisa, surgieron rumores al respecto cuando se anunció que ‘los Mascabrothers’ formarían parte del equipo de TV Azteca para la cobertura del Mundial 2026.

No obstante, estas versiones tampoco han sido confirmadas. Por ello, hasta el momento no es posible determinar a qué veto se refería Freddy Ortega ni si sus declaraciones están relacionadas con la televisora de San Ángel.

Leer: Freddy Ortega responde a críticas por estar casado con una mujer 30 años menor que él

Freddy y Germán Ortega / Redes sociales

¿Ya le levantaron el veto a ‘Los Mascabrothers’?

El veto que ‘Los Mascabrothers’ tuvieron en Televisa fue levantado en 2019, cuando Freddy y Germán Ortega regresaron a la televisora y aparecieron en el programa ‘Hoy’, donde incluso bromearon sobre el tiempo que habían pasado vetados.

En junio de 2020, los comediantes confirmaron que volverían a trabajar con Televisa con el programa ‘Relatos macabrones’.

Este 2026, se ha hablado de un nuevo veto para ‘los Mascabrothers’, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

A inicios de este año, se habló de que Freddy y Germán Ortega estarían distanciados y en riesgo de separarse en temas profesionales.

Leer: Germán Ortega tras sufrir un fraude de más de 500 mil pesos; no enfrentaría al responsable “Me das miedo”