Adrián Di Monte le pide a Sandra Itzel: “Ya supérame"; ella expone a su amante

Hace unos días, Sandra Itzel encendió las alarmas cuando denunció entre lágrimas en una transmisión en vivo que su ex, el actor Adrián Di Monte, había entrado a su edificio sin permiso y con engaños.

Desde entonces, los famosos no han parado de responderse entre sí. El actor negó haber entrado con engaños y dijo que acudió acompañado de una funcionaria para hacerle llegar papeles relacionados con el divorcio, mismo que acusa, la cantante no le quiere dar desde hace tiempo.

Por su parte, la exintegrante de La Sonora dinamita desmintió y dijo que ella fue quien le solicitó el divorcio y lo quiso hacer de la mejor manera para cuidar la imagen de ambos. Recalcó que si querían tener pareja en el proceso, lo hicieran pero en silencio para no alborotar a sus seguidores y evitar que hubiera comentarios al respecto.

Sandra Itzel rompió el llanto al sentirse acosada, pero Adrián responde / Instagram

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se dicen de todo: Él defiende a su nueva pareja. Ella muestra pruebas de infidelidad

Hace un tiempo, la también actriz dijo que su ex rompió el acuerdo que tenían hablando abiertamente de su pareja ante los medios, por lo que destapó que el actor le había sido infiel antes de su pareja actual.

Cansado de las versiones de Sandra en las que le acusa de m4ltr4to físico y psicológico e incluso evaluó denunciarlo ante las autoridades, Adrián Di Monte apareció en diversos programas de espectáculos, entre ellos, Todo para la mujer con Maxine Woodside, donde detrás de cámaras le pidieron un mensaje para Sandra y él explotó diciendo que “lo supere” y lo deje ser feliz junto a su nueva pareja, con quien, por cierto, ya tiene problemas debido a las denuncias públicas de Sandra.

“Que firme los papeles. Es todo lo que le digo. Es todo lo que le pido. Por favor, firma el divorcio y ya. Tú por tu lado y yo por el mío. Ya deja de atacar. Ya supérame. Honestamente, supérame. No hables más de mí, ya. Yo estoy hablando porque ya te metiste con mi pareja. Han acosado a mi pareja a mujeres de su familia, a su papá”, dijo.

Igualmente el actor dice estar apenado por ello: “Se me cae la cara de tener que verle la cara al señor padre de mi pareja y que diga: ‘¿En qué lío has metido a mi hija?’ O sea, se me cae la cara, porque yo no soy hombre de esos. Entonces, Sandra, por favor, ya supérame. Dame el divorcio. Firma el divorcio. Deja de inventar y si me vas a demandar, hazlo. Para eso tengo abogados”.

Además, en el programa de Maxine reiteró que se deje de meter con su actual pareja a quien dice conoció después de separarse de ella, por lo que no sería una amante.

“Te llamas defensora de las mujeres, pero a mi pareja que es una niña con muchos valores, con mucha educación, de una familia de prestigio, una familia bien, una familia que no se mete con nadie, que es brillante, y Sandra le ha dicho: ‘Eres la amante’. No, Sandra, no es mi amante. Ella ni te conoce. No fue ni de tu año. Yo hace tres años que no vivo contigo y la única razón por la cual seguí casado fue para ayudarte con tu ciudadanía (estadounidense). Por favor, no ofendas a otra mujer. No la amedrentes. No incites a tus fans a mandarle mensajes”, comentó.

En respuesta, Sandra mostró unas pruebas en donde se ve a una mujer, a quien acusa de ser amante de Adrián, por supuesto, cuando ellos aún estaban casados, y le cachó mensajes subidos de tono en su celular con ella.

Ella fue la supuesta amante de Adrián Di Monte según Sandra Itzel / TikTok

“Esa es la primera amante con la que me engañó, la primera que le descubrí, con la primera que me mintió a la cara. Diciéndome y jurándome que se quería divorciar de mí, porque yo estaba l...ca”, sentenció.

Además, también dio el nombre de la nueva pareja de Adrián en una reciente transmisión en vivo, revelando que su novia es una mujer llamada Nuja Amar, razón por la que según el actor, su novia ha recibido mensajes ofensivos por parte de quienes apoyan a Sandra.

“¿Que me meto con las mujeres? Si no he revelado la identidad de la niña de valores que habla que dejó plantado al prometido a días de casarse en diciembre del año pasado. Yo me pregunto: ¿La “niña” de 32 años, que ha tenido mil hombres en su vida, que se la pasa consumiendo sustancias ilícitas en Cancún, donde vive, es en serio que vamos a decir que es una niña de buena familia?”, indicó en reacción a la entrevista que dio el actor.