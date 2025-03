Adrián Marcelo “manipuló” a la mamá de Gala Montes durante su entrevista, acusa Joanna Vega-Biestro

La polémica entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, llegó a un punto de quiebre. Sin importar la posibilidad de una demanda por parte de su hija, Crista habló en entrevista con Adrián Marcelo, a quien, entre otras cosas, le relató los supuestos episodios de agresión que sufrió a lado de Gala y su hermana, Beba Montes.

De acuerdo con la versión de Crista, hubo una ocasión en la que, presuntamente, su hija, Beba, la sostuvo para que su hermana pudiera violentarla físicamente tras un fuerte conflicto.

“Se la di (una cachetada) y que (Gala) me la contestó. No con uno, con varios. Fue y se puso de acuerdo con su hermana. La hermana llega y me detiene para que la otra me dé. Es muy diferente a lo que ella contó. Esa es la verdad que yo quería contar”, dijo.

Las declaraciones de Crista causaron mucho revuelo en redes sociales. Si bien unos la defendieron, y criticaron a Gala por sus presuntas acciones, otros la acusaron de “mentir para llamar la atención”. Incluso, algunos afirmaron que sus palabras fueron consecuencia de una “manipulación” del regiomontano.

¿Adrián Marcelo “manipuló” a Crista Montes para “hablar mal” de Gala Montes?

Entre quienes acusan al también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ de “influenciar” su conversación con Crista para atacar a Gala fue Joanna Vega-Biestra, quien en su momento hasta confrontó a la mamá de la celebridad por haber aceptado la entrevista con “el enemigo de su hija”.

Durante la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, la periodista de espectáculos señaló que Marcelo “se proyectó” y “halago de más” a Crista para que le dijera lo que “quería oír”.

Joanna Vega-Biestro “Fue una manipulación desde el segundo uno. Violencia disfrazada de empatía. Se notaba que Adrián se proyectaba. Se ve que Gala le dio en lo más profundo del ego, y la señora, sin decir, también dejó muestra del núcleo tan violento que viven y que les urge (tratarse). Gala (debería) seguir con sus terapias y la señora, buscar ayuda”

Si bien sostuvo que no puede apoyar a ninguna de las partes, considera que Crista se ha contradicho a lo largo de las entrevistas que ha dado en el pasado sobre el asunto: “Antes decía otra cosa. Se ve que trae resentimiento”, puntualizó.

¿Qué le respondió Crista Montes a Joanna Vega-Biestro?

Hasta el momento, Crista Montes no ha respondido a las nuevas declaraciones de Joanna Vega-Biestro. No obstante, en su momento, lanzó una fuerte advertencia en su contra, después de que Joanna hablara, sin dar muchos detalles, de un incidente que involucraba un “jarrón”.

“Yo nada más les digo que todos los que hayan hablado mal de mí me van a tener que comprobar todo lo que están diciendo, ¿ok? Y tú, Joanna, me vas a tener que comprobar lo del jarrón. Lo dijiste claramente y me lo vas a comprobar. Eso te lo garantizo”, indicó.

¿Gala Montes demandará a su madre por la entrevista con Adrián Marcelo?

Por su parte, Gala Montes no ha hecho comentarios sobre las declaraciones que dio su madre en la entrevista con Adrián Marcelo y solo se ha limitado a compartir algunos momentos del viaje que está realizando por Alemania.

Días previos a que la conversación saliera a la luz, publicó una historia en Instagram que, para muchos, fue una indirecta para Crista. En dicho post, se ven unas fotografías de sus vacaciones, con el tema ‘Ni parientes somos’ de ‘los Tigres del Norte’, de fondo.

En tanto que, una fuente contó a TVNotas que la actriz le advirtió a su madre que, si llegaba a aceptar la propuesta de Adrián de una entrevista a cambio de 350 mil pesos, la iba a demandar.

Si bien no se sabe más de este asunto, el regiomontano ofreció apoyo legal a Crista, en caso de que la joven decidiera emprender acciones legales.

