Adrián Marcelo regresó a la televisión y reveló que va a terapia tras LCDLFMX

Adrián Marcelo, conocido por su violencia verbal, sobre todo contra las mujeres, durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, celebró su regreso a la pantalla chica en su natal Monterrey. A dos meses de haber abandonado el reality debido a los conflictos que su comportamiento generó en el programa, el conductor ha vuelto a la televisión, y lo ha hecho con su empresa de siempre: el canal regional, Multimedios.

En su paso por el reality, Marcelo dijo cosas como querer echar aceite caliente a una compañera o agarrar a patadas a otra y poner en duda temas de salud mental de una más, entre muchos comentarios más en ese tono. Su último pleito con Gala Montes, justo antes de que dejara La casa, sucedió a la par de la salida del reality de anunciantes quienes afirmaron que la violencia es incompatible con sus valores corporativos.

Regreso a la TV: ¿qué podemos esperar de Adrián Marcelo?

Este regreso se dio después de haber estado en televisión nacional, y salir por la puerta trasera del programa más visto de la historia de México, luego de sus polémicas.

La vuelta de Adrián Marcelo a la televisión fue anunciada por él mismo a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se le ve junto a la conductora María Julia LaFuente, titular del noticiero ‘Telediario Monterrey’. La imagen fue acompañada con un emoji de corazones, lo que desató la emoción de sus seguidores. En esta foto, Marcelo dejó claro que regresó al espacio que le resultó natural: Multimedios, la empresa local con la que ha mantenido una relación profesional desde sus inicios, donde dijo que se siente como en su casa.

La entrevista se transmitió en el programa ‘Telediario Vespertino’ con María Julia LaFuente y Erik Rocha, y causó comentarios entre el público.

Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México / IG: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo habló sobre su polémica salida de ‘La casa de los famosos México’

Durante su entrevista en ‘Telediario Monterrey’, Adrián Marcelo se mostró relajado y sincero respecto a su salida del reality. El influencer explicó que, tras pasar un mes en la casa de sus padres, no se arrepiente de lo ocurrido en el reality. “Mal no me ha ido. Imagínese, cómo me va a ir mal si terminé con la mejor comunicadora de este país, platicando en su espacio”, expresó.

“No me arrepiento de absolutamente nada porque en el fondo yo sé que no le quiero hacer daño a nadie”, agregó.

Marcelo también mencionó que uno de los factores que influyó en su comportamiento fue la diferencia cultural entre los capitalinos y los regios. Según él, “las bromas” y el “tipo de humor” que él maneja no conectaron con los demás participantes, lo que le generó críticas. A pesar de ello, destacó la libertad y el trato que recibió por parte de “su casa, Multimedios”, lo que considera clave para su regreso a la televisión.

▶️ Adrián Marcelo visita el estudio Telediario Vespertino para dar una entrevista exclusiva con la Lic. María Julia



Sigue la parte 2 de esta entrevista por donde sea pero con Telediario ⭐️🤩#TelediarioVespertino con @licmariajulia y @Erik_Reportero ⭐ pic.twitter.com/T1yTclLtuq — @telediariomty (@telediariomty) November 12, 2024

“No conectamos. Las cosas con las que yo bromeaba, las cosas que yo decía, pues no caían tan bien y, bueno, al final identifiqué que la forma de hacer televisión aquí en Multimedios, la libertad que me dieron siempre que estuve aquí a cuadro, no hay forma de agradecerla”, dijo.

El conductor también dijo que ha recibido apoyo de otros: “Me sentí en casa de nuevo, con mi gente, con los regios, apoyándome. En la calle me expresan mucho su cariño”.

“Les agradezco que sepan separar lo que es un reality, porque mucha gente es como: ‘¿Pero cómo llegaste a hacer o decir eso?’ Y es como que lo hice en un reality. No lo hice en un consultorio dental. No lo hice en un noticiero serio. Lo hice en un reality, cuyo objetivo es entretener”, siguió justificando.

Adrián Marcelo confiesa que no está bien y va a terapia

De regreso a la televisión local, Adrián aceptó que no terminó con un buen sabor de boca del programa nacional en el que estuvo y que tiene asuntos pendientes. “No pasa de un día a otro que los enojos se van. A dos meses de haber salido, todavía siento algún resentimiento que se irá yendo. No le deseo mal a nadie. Cuando me pregunten sobre mi paso por ahí, no voy a quedar bien con ellos. Yo todavía tengo asuntos pendientes… Cada vez que me presten una cámara diré que fueron lobos disfrazados de ovejas”, sentenció.

Adrián reconoció que ha tenido que ir a terapia: “Voy a terapia. Sería mentirles decirles que estoy bien. Traigo temas que tengo que tratar. Hay asuntos sin resolver que se tratan. ¿Cómo? En terapia, con profesionales”.

Adrián va a terapia tras el reality / Instagram: @adrianmarcelo10

¿Qué sigue para Adrián Marcelo?

Aunque Adrián regresó a Multimedios para esta entrevista, por lo pronto seguirá con su carrera como creador de contenido en redes sociales, aunque dejó claro que su visión es crecer con su carrera.

Adrián Marcelo también dejó ver que podría regresar a Multimedios donde se dio a conocer: “De entrada, quiero seguir creciendo. Es la razón por la cual entré al reality show. No he dejado de trabajar. Cuando podía, hablaba de Multimedios. Yo la sigo considerando mi casa. Soy figura pública gracias a este canal”, indicó.

Y señaló que no tiene interés en estar en otras televisoras: “Aquí hay grandes amigos. Ojalá nos pongamos de acuerdo (los jefes y él). Aquí me valoran. No me iría a otras televisoras. La única para mí es esta”.