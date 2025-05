Al igual que Valeria Márquez, famosa influencer graba en vivo el momento en que un sujeto la siguió a su casa

A una semana del trágico asesinato de Valeria Márquez, la influencer y tiktoker mexicana, Zacil Jiménez, reconocida por su fuerte presencia en redes sociales, denunció a través de un video en en vivo de Instagram haber sido víctima de acoso la noche del pasado lunes, luego de salir del gimnasio.

Entre lágrimas, Zacil Jiménez compartió su lastimosa experiencia, la cual encendió las alarmas en redes sociales sobre su integridad e intensificó el debate por la inseguridad en México.

Zacil Jiménez, influencer, sufrió acoso / IG: @zaciljimenez

¿Qué le pasó a Zacil Jiménez, influencer y tiktoker mexicana, el pasado 20 de mayo?

A través de video en vivo en su cuenta de Instagram, Zacil Jiménez relató, entre lágrimas y muy alterada, que un hombre comenzó a seguirla discretamente por varias cuadras hasta llegar a las inmediaciones de su hogar.

En el clip, visiblemente afectada, Zacil explicó cómo se percató de la situación y cómo logró tomar precauciones antes de ingresar a su domicilio. ¡Tuvo que suplicar ayuda!

“Tuve que pedirle ayuda a unos guardias que estaban ahí y muy amables me ayudaron… (El sujeto) Siguió caminando y tuve que esperar ahí un buen rato para que se fuera... Como me cag… ser mujer en México”, mencionó Zacil en el momento en que aconteció está situación en las calles que transitaba.

Por otro lado, la creadora de contenido comentó que le habló a su mamá y ella le pidió que corriera para mantenerse a salvo.

“Me da mucho coraje que pasen este tipo de cosas todos los días… Me siento vulnerable…Estoy en mi casa, gracias a Dios… Tener que escuchar a mi mamá en el teléfono diciéndome que corra... Hay mucha gente que está obsesionada conmigo”. Zacil Jiménez

Así lo dijo Zacil Jiménez:

¿Cómo se encuentra Zacil Jiménez después de ser víctima de acoso?

Ahora, Zacil Jiménez compartió en su Instagram cómo se sentía tras este suceso. Aunque puntualizó que está más calmada, reprobó las críticas que recibió por dicha situación, dado que algunos cibernautas la tacharon de “exagerada”.

“Ya me siento mucho mejor, gracias por todos sus mensajes. Ya para cerrar este tema… Hay muchas personas diciéndome que, ¿por qué me alteré? Si solo me estaba viendo el señor… El señor apareció de la nada y a cada rato me estaba mirando de una manera muy morbosa. Yo empecé a reducir mi paso y él también, como para que estuviéramos a la par”. Zacil Jiménez

“Cuando ve que yo me desvío un poco, como que se queda a un lado esperándome… Cuando se da cuenta de que estoy pidiendo ayuda y lo señalo, se hace pen… y se va, casi que de corriendo… Se me hace una tontería que es como que tengo que dar detalle, foto, olor, textura, para que me crean”, concluyó.

¿Quién es Zacil Jiménez?

Zacil Jiménez es una destacada influencer mexicana nacida el 10 de julio de 1999, originaria de Cozumel, México. Conocida por su carisma y autenticidad, ha ganado popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido variado que incluye bailes, lip-syncs, consejos de maquillaje y reflexiones sobre el amor propio y la salud mental.

Su incursión en las redes sociales comenzó a los 17 años en Musical.ly, pero fue durante la pandemia de 2020 cuando su contenido en TikTok despegó significativamente. Alcanzó rápidamente hitos importantes como el medio millón de seguidores. Actualmente, Zacil cuenta con más de 10 millones de seguidores en TikTok.

Además de su carrera en redes sociales, Zacil Jiménez ha expresado interés en incursionar en la industria del espectáculo, y se ha preparado para participar en proyectos de mayor envergadura.