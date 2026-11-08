Alejandra Espinoza DICE ADIÓS a su carrera como actriz, ¿por malas experiencias? VIDEO

Hace unos meses, la actriz Alejandra Espinoza encendió las alarmas al revelar que su hermano había sido deportado de Estados Unidos, una situación que afectó considerablemente su vida personal.

Ahora, la actriz tomó una decisión que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera, pues anunció que decidió dar un paso al costado de la actuación para enfocar sus esfuerzos en otros proyectos y aspectos de su vida.

Asimismo, reveló los motivos detrás de esta importante decisión y habló sobre una desagradable experiencia que habría influido en su postura. ¿Tuvo problemas con los productores? Te contamos.

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Alejandra Espinoza, actriz y conductora con trayectoria en televisión / Instagram

¿Quién es Alejandra Espinoza y cuál ha sido su trayectoria?

Alejandra Espinoza es una conductora, modelo y actriz mexicana originaria de Tijuana, Baja California.

Alcanzó la fama en 2007, luego de convertirse en la primera ganadora del reality ‘Nuestra belleza latina’, de Univision.

A partir de entonces, desarrolló una trayectoria en la televisión hispana, participando en programas como ‘El gordo y la flaca’, ‘Sábado gigante’ y ‘La banda’.

Posteriormente incursionó en la actuación con producciones como ‘Rubí’ y ‘Corazón guerrero’, donde obtuvo su primer protagónico en una telenovela.

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Alejandra Espinoza / IG: @alejandraespinoza

Alejandra Espinoza decidió abandonar su carrera como actriz: ¿cuál fue la razón?

Alejandra Espinoza reveló públicamente que dejará de lado su faceta como actriz para enfocarse en proyectos de conducción y locución en radio, actividades en las que ha estado trabajando últimamente.

La conductora aclaró que no busca alejarse por completo de la actuación, pues no descarta participar en proyectos de corta duración. Sin embargo, explicó que en este momento de su vida prefiere tener más tiempo para disfrutar junto a su familia y estar presente en el crecimiento de su hijo.

“Estoy mucho más enfocada en la conducción, estoy haciendo radio ahora mismo. Estoy muy enfocada también en mi familia, tengo un niño. Es de sabios cambiar de opinión. Disfruto mucho la actuación, pero meterme de lleno a un proyecto tan largo es algo que no...” Alejandra Espinoza

También fue cuestionada sobre si esta decisión estaba relacionada con alguna mala experiencia con productores o compañeros de trabajo, algo que negó. Por el contrario, aseguró que mantiene una buena relación con sus compañeros de reparto y los equipos de producción con los que ha trabajado.

“No, para nada (tener una mala experiencia). Amé a mi equipo de trabajo, se portaron muy bien conmigo. Simplemente es que yo sentí que mi tiempo fue perfecto, pero ya estoy más enfocada en otras cosas.” Alejandra Espinoza

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¿A qué se dedicará Alejandra Espinoza después de alejarse de la actuación?

Al decidir ponerle una pausa a su carrera en la actuación, Alejandra Espinoza busca serle fiel a sus prioridades y planes personales en la cuestión familiar, sin dejar de lado su desarrollo laboral y profesional.

En la entrevista, Alejandra Espinoza, la actriz que formó parte de '¿Quién es la máscara?’, dijo que actualmente está desenvolviéndose en la conducción y como locutora de radio, lo que busca seguir haciendo en el futuro a corto plazo. Aunque no busca deslindarse por completo de la actuación, pues no dudaría en aceptar un proyecto siempre y cuando no le represente un sacrificio grande de tiempo, y sea de corta duración.

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