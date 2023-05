Alejandra Guzmán dará un gran paso para reconciliarse con Frida Sofía: “No pierdo la esperanza”

La cantante Alejandra Guzmán confesó que las terapias le han ayudado a asimilar el dolor que siente por no estar cerca de su hija.

En medio del distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se da a conocer que la cantante busca arreglar las cosas con la joven y próximamente dará un gran paso que, espera, le permita limar asperezas.

En entrevista para ‘La Mesa Caliente’, la intérprete de ‘Eternamente Bella’ adelantó que, en unos meses, estrenará una canción para su hija, con la esperanza de que ella pueda ver el “gran amor de madre” que le tiene.

“Voy a sacar una canción, que ya estoy produciendo, y es una balada muy bonita, muy dura de cantar para mí porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido”, manifestó.

Bajo este panorama, espera que su nuevo sencillo le ayude a acercarse un poco a Frida Sofía, asegurando que, pese a los problemas, jamás la ha dejado de querer, por lo que no pierde la esperanza de que se reconcilien algún día.

Alejandra Guzmán espera que su nueva canción le ayude reconciliarse con su hija, Frida Sofía. / Facebook: Alejandra Guzmán

“La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ‘En los milagros’, y yo no pierdo la esperanza jamás, eso nadie lo va a cambiar, soy su madre”, apuntó.

A la par de esto, dijo que las terapias psicológicas le han ayudado a enfrentar el dolor de la ruptura familiar, por lo que esta canción también le ayudará a “ver y sentir” su herida.

“Son cosas que me he puesto a trabajar, tanto con mi terapeuta como conmigo misma, y es un paso adelante porque es ver la herida y tocarla, y poder sacar, de mi ser, todos esos sentimientos”, indicó.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha respondido a las recientes declaraciones de su madre, sin embargo, en reiteradas ocasiones ha dicho que dejó de formar parte de la familia Pinal hace mucho tiempo.

En diversas ocasiones, Frida Sofía ha dicho que no quiere saber nada de la dinastía Pinal / Facebook: Frida Sofía Oficial

¿Por qué Frida Sofía y Alejandra Guzmán están distanciadas?

Hace algunos años, Frida Sofía acusó a Alejandra Guzmán de haber tenido una relación con su ahora exnovio, Christian Estrada, afirmando que no era la primera vez que su madre le “quitaba” a una pareja.

“Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara”, dijo en aquella ocasión.

Aunque las cosas escalaron a un nivel mayor cuando la joven denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, por, presuntamente, haberla tocado sin su consentimiento, cuando aún era menor de edad.

La reacción de Alejandra Guzmán ante esto fue defender a su padre y decir que su hija necesitaba apoyo psicológico de manera urgente.

“Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios”, expresó en su momento.