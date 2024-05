Aleska asegura que Geraldine Bazán le tiene celos y opina que no se viste apropiada para su edad

La tensión entre Geraldine Bazán y Aleska de ‘La casa de los famosos Telemundo’ ha alcanzado un nuevo nivel después de un reciente enfrentamiento. En medio de una discusión acalorada, Aleska etiquetó a Geraldine como “desleal, malagradecida, convenenciera y doble cara”, señalando que esas mismas palabras la describen en la competencia. Geraldine, por su parte, respondió con firmeza, y reveló que antes de entrar a La casa había investigado a cada concursante. Aseguró que encontró antecedentes negativos sobre Aleska

“Te voy a contar algo, Aleska. Antes de entrar a La casa -esto va resumido- antes de entrar tuve la oportunidad de hacer una búsqueda de cada uno de los integrantes y, bueno, lo único que encontré sobre ti fue que tienes una pésima reputación. Tus antecedentes: delincu3nci4, robo, brujerí4, pero bueno, en fin. Decidí no entrar a la casa con prejuicios de absolutamente nadie”.

Geraldine confrontó a Aleska y deja claro que no la quiere cerca

“Ahora que te conozco me doy cuenta que eres capaz de todo lo que dicen y más. Tengo que reconocer eres una enredadera sin escrúpulos que va enredando y destilando veneno por donde pasa y ¿te digo algo?: Yo con gente como tú lo más lejos posible”, comentó Geraldine dejando a los espectadores sorprendidos tras mostrarse tajante con Aleska.

Pero la polémica no queda ahí, Aleska vuelve a dar de qué hablar. Recientemente aseguró en una conversación con Melaza y Alana, que siente que desde que llegó a La casa, Geraldine le tiene envidia por su belleza.

“Los celos se le notan demasiado, celos desde que entró. Los sentí. Es como de que: ‘Yo soy la rubia protagonista y no me voy dejar’. Lo sé porque cuando me mira se transforma en el espejo, vean. Ella nunca me ha dicho qué linda te ves. Yo sí se lo he dicho. Ella me mira y tú notas”, comentó Aleska.

Aseguró que siempre que ella entra a una habitación, Geraldine empieza arreglarse más, además de que no se viste apropiada para su edad y aseguró que se viste casi igual que ella.

“Se pone top y vestidos transparentes. Se le ha visto mitad de la nalg4. Se pone body y es una mamá y señora. Me he vestido atrevido, pero no caigo en lo vulgar”. Aleska

Alana no piensa lo mismo y no le gusta que Aleska critique la forma de vestir de Geraldine

“Yo no puedo opinar de eso. Qué voy a andar juzgando cómo se visten las personas y menos a una mujer”, comentó.

Por otro lado, Alana ofreció una perspectiva diferente, y expresó que no cree que la actitud de Geraldine se deba a celos, sino más bien a una cuestión de no congeniar. Insistió en que cada persona tiene una esencia diferente y que simplemente Geraldine no siente afinidad por Aleska.

Alana y Aleska en La casa de los famosos / Captura de pantalla

Alana también expresó que no cree que Geraldine le tenga celos: “No creo que sean celos. Es como decir Ariadna y tú pueden ser muy lindas, pero no voy a tener celos porque al final mi esencia es diferente. Simplemente no le caes y lo que tú tienes y haces le molesta”.

Finalmente, Aleska insistió en que ella siente esa actitud de Geraldine desde que llegó y cree que la actriz fue hipócrita con ella.

