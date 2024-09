Aleska N revela que su abogado le recomendó no pisar México ¿Está vinculada a proceso?

En enero de 2023, cuando la influencer y empresaria Aleska N arribó a la Ciudad de México para formar parte de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Sin embargo, a su llegada fue arrestada por la policía debido a una alerta migratoria. Tras su detención, la venezolana fue trasladada en una patrulla al penal de Santa Martha Acatitla. Según el reportero Carlos Jiménez, fue liberada al día siguiente después de que un juez ordenara su liberación sin que se le vinculara a proceso.

En ese momento, trascendió que Aleska N presuntamente enfrentaba acusaciones por robar relojes valorados en más de 10 millones de pesos a su supuesto excuñado y venderlos en Miami, Florida. Además se dijo que estaría implicada en un robo en pandilla en una propiedad de la alcaldía Cuauhtémoc.

La situación no frenó su participación en el reality show de Telemundo, ingresó y durante su estancia se mantuvo firme en su defensa de inocencia y se comprometió a restaurar su imagen. El proceso legal en México continuó avanzando.

Ve: Adrián Marcelo podría ser expulsado de ‘La casa de los famosos México’ ¿Arath confirmó su salida?

Chisme no like reveló que Aleska N estaría vincula a proceso en México

El pasado 22 de agosto, el conductor Javier Ceriani, a través del programa ‘Chisme no like’, reveló que Aleska N fue vinculada a proceso el 16 de agosto de 2024. Según lo declarado por el presentador, la venezolana enfrenta las acusaciones de presunto robo de relojes y no podría pisar México porque sería detenida otra vez.

La casa de los famosos”. Javier Ceriani “Aleska N es vinculada a proceso otra vez en México. Se acuerdan de que el 20 de enero fue desvinculada del proceso por supuesto robo de relojes, pero el 16 de agosto nos llegó un papelito que confirma que volvió a ser vinculada a proceso. Recuerden que la fianza se la pagó Telemundo porque ingresaba a”.

Agregó: “Repito Aleska N vinculada a proceso. Si pisa a México, será arrestada. No sabemos qué va a pasar. Esperemos no ensucie la entrada de Clovis a Telemundo. Clovis, te conviene alejarte de Aleska”.

Lee: ¿Ana María Alvarado y Maxine Woodside se encararon? Así fue la segunda audiencia tras demanda por despido

Ceriani y Elisa aseguraron que el problema de Sola con ellos se debe a la buena audiencia que tienen. / Instagram: @javierceriani

Aleska N aclara su situación legal en México

El pasado domingo 1 de septiembre, la modelo y empresaria Aleska N estuvo como invitada en el programa ‘Pica y se entiende’, transmitido por Telemundo, donde rompió el silencio sobre su complicada situación legal en México.

En el programa, Aleska N expresó su profunda preocupación y nerviosismo por el proceso legal que enfrenta: “Sí es serio porque en estos momentos sí me siento muy nerviosa porque ya yo pasé por un proceso muy duro. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo injusto y de cierta manera me causa indignación. ,Me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente”.

Además, la modelo reveló que su abogado le ha aconsejado no regresar a México por el momento, debido a que considera la situación como una “trampa”. “Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos y que no vaya porque es una trampa”, afirmó.

Aleska N también mencionó que se han tomado medidas cuestionables en su caso, señalando: “...aprobara un proceso que ya tuvo juicio, que eso no se debería hacer. Eso es ilegal. Mi abogado pidió esas nuevas pruebas pero no las tienen. Ahorita tenemos el juicio y él me dice ‘sí o sí te van a poner una orden de arresto’”.

Finalmente, la empresaria expresó su descontento por las irregularidades, que ella considera, existen en su caso.

Te puede interesar: Ricardo Peralta lanza fuerte reclamo a Briggitte por besar a Sian: “Mi viejo” ¿Hubo pleito?