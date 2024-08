Alfredo Adame defiende a Arath de la Torre y despotrica contra Adrián Marcelo: “Es un pobre diablo”

La quinta eliminación en ‘La casa de los famosos México’ estuvo marcada por un momento de alta tensión cuando Arath de la Torre estuvo a punto de abandonar el reality, porque se quebró emocionalmente, tras las duras palabras de quien se ha convertido en “el villano” del reality.

El detonante fue un duro posicionamiento por parte de Adrián Marcelo, quien, en un momento controvertido, puso en duda la necesidad de Arath de ganar el reality, y sostuvo que el país merecía un ganador más cercano al pueblo, alguien que “transitara las colonias o sitios populares”.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre en el posicionamiento?

Durante la nominación, Adrián Marcelo aprovechó la oportunidad para confrontar a Arath utilizando temas personales y financieros. Comenzó su discurso reconociendo la trayectoria de Arath:

“Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos, sería casi imposible ganarte esta realidad. Tienes una trayectoria impecable, un carisma que muchos envidiaríamos”. Sin embargo, pronto cambió de tono, acusando a Arath de tener deudas de impuestos.

“Creo que México necesita figuras públicas que estén en sintonía, gente de Iztapalapa, de Neza, de Ecatepec, gente que camine en Tepito y les estreche la mano, los vea a los ojos y que les ayude un poquito. Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad. Es una obligación que hay que cumplir”. Adrián Marcelo

Visiblemente afectado, Arath de la Torre respondió con frustración, defendiendo su derecho a no justificar sus necesidades financieras: “Es muy fácil decir que a veces los artistas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades. No te voy a estar enseñando mis estados de cuenta”.

El punto crítico llegó cuando Arath, tras ver videos de sus hijas enviándole apoyo, entró en crisis y pidió abandonar el programa, asegurando que no podía soportar más los ataques y el juego sucio. Sin embargo, tras calmarse, decidió continuar en el reality.

Alfredo Adame apoya a Arath de la Torre y se lanza contra Adrián Marcelo

Este enfrentamiento no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y generó una ola de indignación.

Alfredo Adame se sumó al apoyo a Arath y lanzó fuertes críticas contra Adrián Marcelo.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Adame expresó: “Queridos amigos les pido que por favor apoyen a mi amigo Arath de la Torre que está en ‘La casa de los famosos México’ y que pues parece que un ton... al que una vez, bueno dos veces le tuve que poner el alto, porque no es más que un estú..., Adrián Marcelo, lo andan molestando”.

Adame continuó su mensaje defendiendo a Arath:

“Arath es un buen muchacho, una buena persona, un hombre de familia con valores y con principios. Les pido que lo apoyen si lo vuelven a nominar. El otro ton.... no vale ni un cacahuate. Es un pobre diablo”. Alfredo Adame

Este incidente ha dejado claro que las tensiones dentro de ‘La casa de los famosos México’ están en su punto más alto, y que la lucha por mantenerse en el reality va más allá de las pruebas físicas, involucrando también duras batallas emocionales y personales.