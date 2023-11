Alicia Machado confiesa que sufrió graves problemas de adicciones en su adolescencia

La exreina de belleza, Alicia Machado, se sinceró acerca del desorden alimenticio y las adiccion3s que desarrolló cuando era joven. Machado aseguró que el lucir hermosa en todo momento le causó grandes problemas psicológicos y físicos. En ese momento, lo hizo para ser la ganadora de Miss Venezuela en 1995.

La actriz en varias ocasiones ha comentado que sufrió de problemas alimenticios. Recientemente confesó cómo vivió esta dura etapa para ella. Fue en una entrevista con Alejandro Chabán, en cual reveló a qué sustancias fue adicta.

“Dejé de tomar por muchas razones. Básicamente (por una cuestión) emocional. Hace muchos años fui adict4 a las anf3tam!nas, a las pastillas. Nunca he probado drog4s de otro tipo. Jamás he probado la coc$in4.

Mira: Alicia Machado confiesa por qué no denunció la presunta agresión que vivió junto a José Manuel Figueroa

La famosa detalló que tanto el desorden alimenticio y sus adiccion3s también ocurrieron tras ser señalada por su peso, pues antes de ser Miss Universo tuvo una infancia feliz.

Alicia Machado

“Hasta antes de Miss Universo, era una niña feliz, normal, sana. Me criaron súper bien, deportista, fui bailarina desde los cuatro años. Nunca tuve problemas con el peso, al contrario.Tuve una época dura, saliendo de, hasta como los 26 años que me sané. Lo mío eran p3pas (sustancias alucinóg3nas) y champaña. Para bajar de peso, anf3tam!nas. Me metí a trabajar y me acuerdo que tomaba una p3pa, era café y cigarro. Catorce o quince horas de grabación. Llegué a pesar 48 kilos y ganécon 55. Fui anoréxica crónica”.