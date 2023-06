Ana María Alvarado fue crush de estos conductores de Miembros al Aire; se entera en pleno programa

Jean Duverger confesó que Ana Alvarado era su crush y otro de los miembros se animó a revelar lo que sentía por la conductora de espectáculos.



Esta semana los Miembros al Aire tuvieron como invitada a Ana María Alvarado, quien quedó sorprendida con las declaraciones de dos conductores de Miembros al Aire, que, al presentarla en el programa, revelaron la atracción que la conductora de Sale el Sol despertó en ellos.

Fue Jean Duverger y Raúl Araiza, quienes confesaron que siempre se sintieron atraídos por la belleza de la conductora y excolaboradora de Todo para la Mujer.

Jean Duverger, fue el primero en confesar que Ana María Alvarado era su crush y reveló que ya se lo había contado a la misma Ana María Alvarado con quien comparte conducción en el matutino de Imagen Televisión.

La conductora se enteró que Raúl Araiza y Jean Duverger estuvieron enamorados de ella. / Facebook: Miembros al Aire

Tras la confesión de Jean Duverger, Raúl Araiza se animó a revelar que Ana María Alvarado también llegó a ser su crush.

“¿Qué tal la invitada que tenemos hoy? Guapísima, era mi crush, y ya se lo confesé hace tiempo. Ahorita estamos en un matutino, pero en otro matutino yo decía ‘Ay Anita’, comentó Duverger, quien entró a Miembros al Aire, en el lugar de Yordi Rosado.

Jean Duverguer es el nuevo conductor que entrará en lugar de Burro Van Rankin y Yordi Rosado. / Facebook: Duverman

Raúl Araiza también expresó lo guapa que siempre le pareció Anita. “te digo una cosa de negro a negro, siempre pensé lo mismo, pero nunca lo ha sabido porque siempre estuvo con Maxine y yo iba con mi Maxine hermosa a saludarla, y la veía (a Ana María Alvarado) y decía ‘holaa’”, comentó el conductor de Hoy.

Ana María Alvarado reacciona a las declaraciones de los Miembros al Aire

La conductora y periodista llegó al programa y aseguró que había escuchado los comentarios de Raúl Araiza y Jean Duverger, sin embargo, lamentó que no se lo hubieran dicho antes y tomó con humor las confesiones.

“Oigan vi las confesiones, me gustaron sus confesiones, cómo no me dijeron antes, de haber sabido”, comentó Ana María Alvarado a Leonardo de Lozanne, José Eduardo Derbez y por supuesto a Jean Duverger y a Raúl Araiza.