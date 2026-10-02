Ana Martin desata preocupación por triste mensaje, ¿de condolencias? “han sido días difíciles”: FOTO

Ana Martín es considerada como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, participando en novelas icónicas como ‘El pecado de Oyuki’, o la emblemática ‘Rubí’, en donde compartió créditos con Bárbara Mori.

En su vida personal, Martín ha sido un poco más reservada, sin embargo, hace algunas horas hizo público un mensaje sobre los días complicados que está pasando últimamente. Te contamos aquí todos los detalles.

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Ana Martín / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ana Martín y por qué está de luto?

Fue a través de sus redes sociales que Ana Martín publicó un sentido mensaje en el que comparte lo difíciles que han sido los últimos días, pues al menos en el medio del espectáculo, se han reportado decesos de figuras como Otto Sirgo, Concepción Márquez y el entrañable Jorge Kahwagi.

Aunque debido a las palabras de la actriz, en primera instancia muchos internautas pensaron que se estaba despidiendo de su amada perrita Ana Lucrecia, al leer bien se puede entender el mensaje que la actriz quiso compartir con su público:

Ana Martín / Captura de pantalla

“Tengo que reconocer que han sido días difíciles emocionalmente hablando. No me queda más que sacar fuerzas y pedirle mucho a Dios por todos nosotros, por los que seguimos aquí y también por los que se fueron” Ana Martín

Ana Martín también aprovechó para mandar buenos deseos y agradecer a la vida tener la compañía de su perrita Ana Lucrecia: “Esperando que tengamos un mes con muchas ilusiones para seguir adelante… vida solo hay una, lo bueno es que tengo a mi nena @analucrecialove que me consuela pero la verdad estoy triste por las cosas que han pasado”

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Ana Martín aclara publicación de redes sociales

Al darse cuenta de la confusión que había causado con su publicación, Ana Martín dejó un comentario en la misma, asegurando que su pequeña perrita se encontraba bien, y que solamente se refería a la muerte de su gran amigo Otto Sirgo:

“Ana Lucrecia está bien, ella es la que me está reconfortando. Porque estoy muy triste por lo que pasó con lo de mi amigo Otto” Ana Martín

Personalidades de la farándula como José Ron y Adriana Fonseca le dejaron mensajes de apoyo ante la irreparable perdida que está viviendo no solo ella, sino también la comunidad artística.

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Otto Sirgo falleció a los 79 años de edad / Redes Sociales

¿De qué murió Otto Sirgo, amigo de Ana Martín?

El primer actor Otto Sirgo, falleció a la edad de 79 años el 29 de septiembre de 2026, a causa de un problema cardiaco y otros problemas de salud.

Según lo revelado por su hija, Valerie, Sirgo cargaba una profunda tristeza a causa de la muerte de su esposa, la también actriz Maleni Morales, quien dejó este mundo en el 2020.

Considerado como un hombre guapo y galante, tras quedarse viudo, Otto Sirgo recibió propuestas amorosas de personalidades como Maria Antonieta de las Nieves, sin embargo, él las rechazó caballerosamente.