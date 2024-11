Ángela Aguilar divide opiniones entre conductores de VLA, Ventaneando y Sale el sol, luego de abucheo

El pasado fin de semana, Ángela Aguilar fue abucheada por el público en la entrega de premios de Nickelodeon, ‘Kids’ choice awards México’ de los que la cantante fue presentadora junto a Michael Ronda.

El momento incómodo para la esposa de Christian Nodal se hizo viral inmediatamente y recientemente los conductores de espectáculos dieron opiniones al respecto.

¿Qué opinan los conductores de espectáculos del odio a Ángela Aguilar?

Según testigos, Ángela lloró al recibir el abucheo de la gente y que gritaran el nombre de Cazzu a todo pulmón para demostrar su desaprobación a la relación que tiene con Nodal, padre de la hija de la cantante argentina.

Según los conductores de ‘Sale el sol’, el repudio a Ángela ya es exagerado por parte del público. Sin embargo, responsabilizaron a la joven de haber cosechado ese comportamiento de la gente al no mostrar humildad ni reconocer sus errores públicamente.

“Este es un resultado de un muy mal manejo (de la situación). Creo, y esta es una opinión, que tal vez todo sería muy diferente si Ángela desde un principio sale con una actitud un poco menos soberbia. Estaba buscando una palabra menos (dura)... Pero sí, esa es la realidad, es soberbia; y explicar que su amor surgió desde niños y que, efectivamente, no era el momento, pero no supieron manejarlo”, dijo Joanna Vega-Biestro.

De tal manera, Joanna y sus compañeros, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, coincidieron con que la hija de Pepe Aguilar no ha sido asesorada de la manera adecuada para saber salir de la controversia y agregaron que “el público no perdona”.

Además, Gustavo Adolfo Infante recalcó que la cantante ha sido quien se ha llevado la peor parte, mientras que Nodal apenas y ha sido afectado por la polémica: “No me checa, pero sí me choca; Nodal no tiene ningún golpe mediático. A la que le pegan es a Ángela, cuando el que tenía el compromiso como papá, es Christian Nodal”, dijo.

Ángela Aguilar: Conductores de VLA la defienden y piden parar el hate en su contra

Por otra parte, en ‘Venga la alegría’, Flor Rubio pidió parar el hate en contra de la joven cantante. “El acoso viene de todos lados, honestamente hay que parar”, dijo.

Ricardo Casares coincidió con su compañera considerando que la situación ya está fuera de control, por lo que le pidió al público prudencia y soltar el odio en contra de la joven de 21 años.

“¿Qué les pasa? Se los digo de corazón: ‘revisen el nivel de odio, la falta de respeto que están haciendo en este mundo tan fragmentado, tan dolido ¿qué les hizo Ángela Aguilar? Por Dios, no es divertido, es una falta de respeto”, reiteró Flor.

😖Al salir al escenario para conducir los Kids Choice Awards, el público presente abucheó a Ángela Aguilar; también reaccionó a su reconocimiento a "Mujer del Año".😱 #VLA



📲💻👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/p2xqFqPXce — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 18, 2024

‘Ventaneando’ se unió a las opiniones públicas acerca de lo que sucedió con Ángela y Linet Puente considera que la cantante “no está bien asesorada”, lo que ha provocado que la situación crezca cada vez más.

Mónica Castañeda también emitió su opinión y dijo que fue un error de Ángela no haber platicado con la prensa en la alfombra naranja del evento ya que se perdió la oportunidad de aclarar su situación, así como conectar con el público.

“El que calla otorga”, coincidió Pedro Sola reiterando que la actitud de Ángela solo ha alimentado las especulaciones, así que Rosario Murrieta consideró que la esposa de Nodal tiene la inteligencia para poder enfrentar la situación de una mejor manera y no esconderse.

