Ángela Aguilar es acusada de “marcar territorio” con Christian Nodal en CDMX ¿lo esta siguiendo? Esto dicen

Han pasado varias semanas desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal no publican fotos juntos en redes sociales, un cambio significativo respecto a cuando oficializaron su relación en junio pasado. Incluso la ausencia del cantante durante los premios ‘Lo nuestro’ no pasó desapercibida, ya que Ángela desfiló sola por la alfombra roja y estuvo acompañada en todo momento por su hermano, Leonardo Aguilar. Fue en este evento donde se le vio salir corriendo al ver la presentación de Belinda, ex de su esposo.

Este detalle avivó las especulaciones sobre una posible crisis entre ellos. Sin embargo, recientemente surgieron pruebas que indicarían lo contrario. Una fotografía viralizada en redes sociales muestra a la pareja junta en el aeropuerto de Toluca, según reportes de algunos fans que los reconocieron.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Facebook: Christian Nodal y Ángela Aguilar

Mira: Ángela Aguilar no sabe el acto más romántico que ha recibido de Nodal y redes ayudan: “Abandonar a Cazzu”

Ángela Aguilar desata polémica con su visita a CDMX ¿está siguiendo a Nodal?

La controversia aumentó cuando Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram un video donde presume su nuevo look y muestra su visita a la Ciudad de México, destacando imágenes del icónico Ángel de la Independencia.

Esta publicación generó una oleada de comentarios, ya que Christian Nodal también se encuentra en la capital para participar en entrevistas y preparar su presentación en la Plaza de Toros México este fin de semana. Algunos usuarios interpretaron la presencia de Aguilar como un intento de “marcar territorio” y no dejar solo al cantante y otros lo tomaron a burla y pidieron “esconder a sus maridos”

“Mientras Nodal oculta todo de ella, ella empeñada en mostrarse con él”,

“Nodal queriendo marcar distancia y la pobre marcando territorio”,

“Ya vi a las capitalinas escondiendo sus maridos”,

“Precaución. Angelapanini está en CDMX, mujeres escondan a sus esposos!!!”,

“Tú allí y él allí y ni modo, no lo puedes presumir. Él y Belinda, él y Cazzu siempre aparecían juntos, ni modo mija, te aguantas”

“Si ya anda husmeando en la CDMX seguro va a estar de resbalosa en el concierto. Nodal, no sigas echando a perder tus conciertos con la sombra chicle de esa”,

“No que ya no regresarías, porque no valoramos tu trabajo”.

Ve: Ángela Aguilar sorprende con nuevo look: deja atrás el rubio y apuesta por lujosas extensiones oscuras

¿Participará Ángela Aguilar en el concierto de Nodal?

A pesar de las críticas, algunos internautas creen que la presencia de Ángela Aguilar en la Ciudad de México podría tener un motivo profesional. Se especula que podría ser una invitada sorpresa en el esperado concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros.

Recientemente, en el programa Hoy, Andrea Escalona se atrevió a preguntarle directamente a Nodal sobre la participación de Ángela en el concierto. Visiblemente incómodo, el cantante respondió de manera evasiva, sugiriendo que los fans tendrían que asistir al show para descubrirlo. Tras esta breve respuesta, Nodal desvió la conversación y retomó el tema de su presentación, evitando profundizar en su relación con Aguilar.

“No sé, tienen que ir a ver, tienen que ir al show para que sepan”. Christian Nodal

Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han confirmado o desmentido esta posibilidad, dejando abierta la duda sobre si compartirán escenario en una de las presentaciones más esperadas del cantante.