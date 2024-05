Ángela Aguilar expresa en canción lo que sufrió con un exnovio

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, inició su carrera artística ganando muchos seguidores con su simpatía, aunque en los últimos años ha dividido opiniones con algunos comentarios que ha hecho en redes sociales.

Sin embargo, Ángela sabe demostrar su talento a través de lo que mejor sabe hacer que es cantar y componer. Así que esta vez se sinceró ante sus fans con una canción que habla de una experiencia propia.

En ‘Mis amigas las flores’, la joven narra el mala experiencia que sufrió con un novio, quien luego de discutir la llenaba de flores para pedirle perdón.

¿De qué habla la canción de Ángela Aguilar?

“Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”, dijo en una entrevista.

La hija menor de Pepe Aguilar siguió contando que le llegaban “camiones de flores a la casa” y hasta su conserje sabía lo que pasaba “y me decía: ‘Ay Ángela’”.

Esto se lo contó a una amiga, misma que para ayudarle le dijo que podría ir a su casa para ayudarle a sentirse mejor. No obstante, la cantante rechazó su alternativa porque tenía a sus amigas la flores. “Estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía... y le estaba contando qué había pasado, qué había sucedido y ella me dijo, ‘¿Quieres que vaya? Creo que necesitas una amiga, Ángela’. Y ahí yo le contesté, ‘No te preocupes. Aquí están mis amigas las flores’”, contó.

Ángela dice que las flores son muy simbólicas en su vida y no iba a dejar que un hombre arruinara la conexión que sentía con ellas: “Mi abuela se llama Flor Silvestre. Yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda. Las flores han significado mucho en mi vida”, dijo.

En la letra de la canción se puede saber un poco más sobre las fallas que tenía su ex con ella.

“Que me olvide de que no llegaste anoche.

Que es verdad, tu cel estaba en el coche.

Que estuviste hasta tarde en la oficina.

Que estoy loca, ella solo es una amiga” “Mis amigas las flores”, canción de Ángela Aguilar

“La canción es una forma muy romántica de ver la decepción. Entonces de verlos súper triste, como recordatorios, yo lo veo como amigas”, finalizó.

