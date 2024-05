Poncho de Nigris opina de la ruptura de Jorge Losa y Ferka; dice que él se tardó en dejarla

Con su fiel humor ácido, Poncho de Nigris ya opinó acerca de la ruptura entre Jorge Losa y Ferka. La pareja que se desarrolló en ‘La casa de los famosos México’ luego de conocerse en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ entristeció a sus seguidores al confirmar que sí se encuentran separados.

Los rumores de ruptura comenzaron a surgir en redes sociales y unas horas después, el actor español confirmó que habló con Ferka por asuntos personales que se encuentra atravesando como el delicado estado de salud de su madre, por lo que se dieron espacio y terminaron su relación.

La noticia corrió como pólvora y uno de los que replicó la información fue el influencer Pablo Chagra. A través de TikTok, el influencer contó que la pareja había terminado su romance y los internautas comenzaron a reaccionar.

Entre las reacciones que surgieron se encuentra la de Poncho de Nigris, quien muy a su estilo habló de la ruptura de sus excompañeros de ‘LCDLF México’.

Poncho de Nigris habló del término de la relación de Ferka y Poncho / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

¿Qué dijo Poncho de Nigris de que Jorge y Ferka ya no son pareja?

En un comentario, Poncho dijo que el español se había tardado en terminar su romance con la actriz María Fernanda Quiroz: “Se tardó mucho. Le va a ir muy bien a Jorge”, escribió.

Poncho De Nigris comentó en el video que subí a TikTok que Jorge "se tardó mucho" en dejar a Ferka 🤯 pic.twitter.com/RntuYo8eeE — Pablo Chagra (@pablo_chagra) May 16, 2024

Las reacciones al comentario de Poncho no se hicieron esperar y los internautas dijeron: “Marcela Mistral ya se tardó más”, “pero no tanto como Marcela se está tardando en dejarlo a él”, “ellos sí se pueden dejar, no como otros que tienen que seguir fingiendo a pesar de todas las faltas de respeto solo para facturar”, “qué asco de persona. Un rompimiento siempre es doloroso, no sé por qué él se alegra, ojalá no le pase lo mismo”.

Hay que recordar que en los últimos meses, el matrimonio De Nigris no ha tenido la mejor época y él lo confirmó hace unos días. Según Poncho los pódcasts que hacen y los comentarios han afectado su matrimonio, pero ya se encuentran mejor.

