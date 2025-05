Ángela Aguilar se incomoda si le dicen “señorita” y pide que la llamen señora González: “Aunque les cueste”

Ángela Aguilar está viviendo una transformación personal y profesional que no pasa desapercibida. A punto de celebrar su primer aniversario de matrimonio con Christian Nodal. Ángela Aguilar ya no quiere que la llamen “Angelita” ni “señorita”.

La cantante, ahora casada con Christian Nodal, fue clara con sus fans, pidió que la llamen “señora González”, como corresponde. Nada de diminutivos ni títulos que ya no van con su nueva etapa.

Ángela Aguilar se siente agradecida por esta nueva etapa de su vida

“En esta etapa de mi vida estoy súper feliz. Estoy muy contenta, muy inspirada”, confesó Ángela en un audio que se le atribuye a la menor de los Aguilar, filtrado por la usuaria de TikTok @monarca.base. Aunque la entrevista completa aún no ha visto la luz, ni se sabe en qué medio será publicada en varios portales.

Más allá de lo emocional, la cantante de 21 años explicó que este momento le ha permitido renovar su propuesta musical:

“Siento que le dio pie a esta nueva época de mi música, que estoy experimentando con cosas nuevas (...) Entonces, voy poco a poco, descubriendo esta nueva etapa de mi vida, pero muy bendecida y agradecida”.

Así ha sido sus más recientes sencillos, ‘Nadie se va como llegó' y ‘El equivocado’, son prueba de que su evolución artística camina al ritmo de sus emociones.

Ángela Aguilar sí celó a Christian Nodal, dice Maryfer Centeno / IG: @nodal / @angela_aguilar_

Ángela Aguilar pide que la llamen “señora González”

Sin embargo, no todo ha sido armonía. Aguilar también habló sobre el cambio en su identidad pública. Aunque legalmente ya es ‘señora González’, muchos siguen viéndola como la niña más pequeña de la dinastía Aguilar.

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo Angelita. Nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, dijo con una sonrisa.

Eso sí, cuando la llaman “señorita”, no se lo toma tan a la ligera:

“A veces, cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted. Vea esto (la argolla de matrimonio en la mano): ‘señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”.

¿Cómo empezó la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela y Christian Nodal se conocieron en 2018 cuando Nodal fue invitado por Pepe Aguilar a participar en la gira “Jaripeo sin fronteras”. En ese entonces, Ángela tenía 15 años y Nodal, 19. Su conexión fue inmediata, pero debido a la diferencia de edad y las circunstancias, su relación no avanzó más allá de una amistad cercana.

Tras la ruptura de Nodal con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo una hija en septiembre de 2023, comenzaron a surgir rumores sobre una relación entre él y Ángela. El 10 de junio de 2024, confirmaron su noviazgo en una entrevista a una revista, donde Ángela describió su relación como “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar” .

El matrimonio entre Ángela y Christian ha sido tema de conversación desde el principio. Su relación se hizo pública el 10 de junio de 2024 y apenas un mes y medio después, el 24 de julio, sorprendieron a todos al casarse por lo civil en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos. Desde entonces, han estado en el ojo público de manera permanente.

