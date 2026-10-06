Ante las acusaciones de que Omar Fierro se prestó a un fraude, León Michel lo defiende: “Es un hombre decente”

Aunque es conocido sobre todo por su faceta como actor, León Michel lleva varios años involucrado en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), actualmente como secretario del Exterior, puesto que lo ha llevado a estar también en la mira de los señalamientos de la actriz Aleyda Gallardo, quien asegura que hubo fraude en las elecciones de este año y que el actual secretario general, Omar Fierro, se ha prestado a esta situación.

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León Michel / Redes sociales

¿Qué opina León Michel de las declaraciones de Aleyda Gallardo sobre Omar Fierro?

Sin embargo, León, que fue de la misma planilla que Omar, lo defiende. “Es un hombre a quien yo respeto profundamente, lo admiro, lo quiero mucho. Nos conocemos desde hace bastantes años, en TV Azteca. Me parece un hombre trabajador, honesto, sobre todo leal, que te dice las cosas de frente, te dice la verdad”.

Al preguntarle si metería las manos al fuego por él, fue contundente. “No metería las manos al fuego más que por mí, porque yo, lo que hagan cruzando la puerta, ya no lo sé, pero sí puedo decir que es un hombre decente, de familia, un líder y le va a hacer mucho bien a la ANDA”. Sobre que Omar no tiene experiencia, comentó: “Él lleva 40 y tantos años siendo socio de la ANDA. De pronto hay un momento en que todos empezamos de cero, nadie llega sabiéndolo todo”.

No le afecta que Aleyda diga que hubo fraude. “Ese es el punto de vista de ella o de quien lo diga. Hubo un proceso que se llevó, que fue reconocido por las autoridades. La realidad es que al final votó la gente y terminó ganando un color”.

“Me parece válido que alguien (Aleyda) externe que no está a favor de lo que ocurrió. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y volver a unirnos. A ella la respeto mucho, nunca he tenido un problema con ella en la vida ni quiero tenerlo. Es una mujer trabajadora, una buena actriz”.

Por otra parte, reconoció que, por la política, este año dejó un poco de lado la actuación, y sobre su situación económica señaló: “Soy de esa parte de los actores, en general, que vive muy al día. Estamos viendo cuando llega el fin de mes, si alcanza para esto, para lo otro, y ya viene la reinscripción (de la escuela de su hija) y hay que juntar el dinero”.

Con esto desmitifica que quienes están en la ANDA se vuelven millonarios. “Es una completa falsedad que ahí uno se meta para hacerse rico. Los que estamos ahí trabajamosvmucho para ella y de pronto hasta nos olvidamos un poco de la carrera, porque estamos envueltos en el sindicato”.

“Soy una persona que lucha día a día, busco el trabajo también por fuera. La carrera de actuación tiene una adversidad. De repente no hay trabajo, buenos sueldos. Ha habido años buenos y malos. Lo que sí es un hecho es que, hoy en día, lucho por sacar a mi hija de 13 años adelante. Solamente tuve una porque me separé de la actriz Ireri Solis y no me alcanzaría para tener 2 (risas)”.

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Omar Fierro / IG @omarfierrooficial y Luis Pérez

¿Qué dijo la actriz Aleyda Gallardo de Omar Fierro?

“Omar Fierro nunca ha ido a una asamblea, no sabe qué onda con la ANDA, que asuma la responsabilidad. Su actitud me parece bastante cómplice y rara. Para empezar, yo no hubiera podido tomar un cargo sabiendo que hubo malos manejos, cosas turbias y fraude, porque entonces hablaría de que yo también puedo ser una persona de esa naturaleza. Le diría que me da mucha pena y tristeza que él participe de estos actos fraudulentos. Si una elección que fue fraudulenta y estaba visible a todo el mundo, él decidió asumirla, ahora me preocupa qué va a hacer cuando no esté visible o qué hace en lo oscurito”.

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Aleyda Gallardo sobre Omar Fierro / Archivo TVNotas

¿Quién es León Michel y cuál es su trayectoria?

Lleva 28 años de carrera actoral.

Debutó con Gonzalo Vega en El Tenorio y estuvo 17 años con él.

En TV Azteca fue parte de las telenovelas: Súbete a mi moto, Se busca un hombre y en el unitario Cambio de vida.

En Televisa participó en la serie Sin miedo a la verdad y también ha hecho varios capítulos de La rosa de Guadalupe.

Ha estado en las series: Historia de un crimen, Madre de alquiler y Las muertas.

Hace tiempo se llegó a vestir de Santa Claus por 12 años y trabajaba en plazas comerciales. “Ahora, en la época navideña me dedico a dar cursos a los actores que van a colaborar en toda esa temporada, los entreno”.

Además, León cuenta con el récord de ser uno de los actores hombres que más veces participó en el unitario Lo que callamos las mujeres. “Hice más de 100 capítulos. Una vez me dieron una placa por ello. En esa producción compartí incluso con Diego Luna. Mi evolución fue que empecé haciendo de chavos de universidad y terminé siendo papá de 2 hijos”, finalizó.

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