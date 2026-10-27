¿Omar Fierro es rechazado de una película por no ser influencer? Explota contra productores: “respeten”

Omar Fierro no se quedó callado y lanzó un fuerte reclamo a la industria del entretenimiento. El actor mexicano reveló que, pese a sus más de 40 años de trayectoria y a recibir elogios durante una audición, no consiguió un papel en una película por una razón que nada tenía que ver con su talento. ¿Ahora importa más ser influencer que saber actuar?

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IG @omarfierrooficial y Luis Pérez

¿Por qué Omar Fierro fue rechazado de una película pese a sus 40 años como actor?

Omar Fierro reveló que quedó fuera de una película por sus seguidores en redes sociales, una situación que lo sorprendió después de haber realizado un casting en el que, según contó, recibió comentarios positivos sobre su actuación.

Durante un encuentro con la prensa, el actor mexicano relató que acudió a una audición convencido de que su experiencia podría ayudarlo a conseguir el personaje. Incluso recordó que los encargados del casting parecían satisfechos con su interpretación.

“Fui a hacer casting para una película… No sabes cómo me reí. Ya, hago el casting, (y me dicen) ‘¡no hombre, güey, estás a toda m*dre. Este personaje te queda” Omar Fierro

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando le preguntaron cuántos seguidores tenía. Aunque había recibido elogios por su trabajo, Omar Fierro aseguró que finalmente no fue elegido para la película.

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¿Cuántos seguidores tiene Omar Fierro en Instagram, TikTok y Facebook y por qué se los exigieron?

Omar Fierro aseguró que su número de seguidores en redes sociales terminó siendo un obstáculo para conseguir el papel, pese a contar con una extensa trayectoria en televisión y cine. El actor recordó que, cuando le preguntaron por sus seguidores, inicialmente pensó en el público que ha visto sus producciones durante cuatro décadas, pues varias de sus telenovelas han llegado a numerosos países.

“Estábamos así y ya me dice ‘todo lo hiciste súper bien’ y me pregunta ‘cuántos seguidores tienes”, recordó.

Ante la pregunta, el famoso respondió: “Híjole, no sé. Tengo 40 años como actor, han pasado mis telenovelas en 70 países. Si lo sumamos todo, lo mejor son 300 o 400 millones”.

No obstante, le aclararon que se referían a sus seguidores en plataformas digitales y no al público que conoce su trabajo: “No sé”, respondió el actor, quien agregó: “No me dedico a hacer cosas en el teléfono, o sea, me dedico a trabajar como actor”.

De acuerdo con las cifras compartidas al 27 de octubre de 2026, Omar Fierro cuenta con presencia en las principales redes sociales, aunque aparentemente esos números no fueron suficientes para obtener el personaje.

Instagram: 252 mil seguidores.

252 mil seguidores. TikTok: 176 mil seguidores.

176 mil seguidores. Facebook: 112 mil seguidores.

En conjunto, estas cifras representan alrededor de 540 mil seguidores entre sus plataformas, aunque no necesariamente corresponden a personas distintas.

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¿Qué dijo Omar Fierro sobre los productores que prefieren influencers en lugar de actores?

Omar Fierro cuestionó que la cantidad de seguidores pueda influir en las decisiones de contratación dentro de la industria cinematográfica, especialmente cuando considera que la actuación es un oficio que requiere estudio, disciplina y experiencia. Por ello, lamentó que las redes sociales puedan adquirir tanto peso al momento de elegir a un intérprete.

“Hay que echarle muchas ganas a estudiar, a leer. A prepararte para hacer cosas que hicimos durante muchísimos años y que, al final del día, tenemos años haciendo este oficio, este trabajo. ¿Qué es lo que queremos? Que respeten el trabajo como actor”, expresó.

En estas declaraciones, Omar Fierro no reveló el nombre de la película ni de los productores involucrados.

@abcnoticias.mx 📱🎬 El actor Omar Fierro compartió que no fue elegido para participar en un proyecto debido a que no contaba con una cantidad suficiente de seguidores en sus redes sociales. La revelación abrió la conversación sobre el peso que tienen las plataformas digitales en la industria del entretenimiento y si la popularidad en internet se ha convertido en un factor determinante al momento de elegir el elenco de una producción. ⏯️:Carim Harsanyi / ABC Noticias ♬ sonido original - abcnoticias.mx

¿Quién es Omar Fierro y en qué películas y telenovelas ha trabajado durante su trayectoria?

Omar Fierro es un actor y conductor mexicano con más de cuatro décadas de trayectoria, reconocido por su participación en producciones de televisión, cine y distintos proyectos del espectáculo nacional. Nacido el 10 de octubre de 1963 en la Ciudad de México, comenzó su carrera artística en 1984 con la película ¡¡Cachún cachún ra-ra!!. Desde entonces, ha trabajado en producciones que lo llevaron a consolidarse como un rostro conocido de la televisión mexicana.

Entre las telenovelas en las que ha participado destacan



La mujer de Judas (2012)

Hijas de la luna (2018)

El Conde: amor y honor (2024



Además de su faceta como actor, Omar Fierro ha desarrollado una carrera como conductor, demostrando su versatilidad frente a las cámaras y su permanencia en el medio artístico. A sus 63 años, Omar Fierro continúa buscando oportunidades de trabajo, pero su reciente experiencia en un casting lo llevó a cuestionar los criterios con los que algunas producciones seleccionan a sus talentos.