Apio Quijano le hace tentadora oferta a Poncho de Nigris, luego de salvarlo de la eliminación

El Apio Quijano le propuso una amistad con derechos a Poncho de Nigris.

Conforme pasan los días, los integrantes de La Casa de los Famosos México agarran más confianza entre ellos, al grado d que han aprovechado la intimidad y las cámaras para hacer confesiones y reflexiones, tal fue el caso de Apio Quijano, quien recientemente confesó ser bisexual, sorprendiendo a sus compañeros y a los internautas.

Apio Quijano le propuso una amistad con derechos a Poncho de Nigris / Instagram: @lacasafamososmx

Pero por si no fuera poco, ahora Apio Quijano le hizo una íntima propuesta a Poncho de Nigris a horas de haberlo salvado de ser eliminado, pues el integrante de Kabah cuestionó al influencer si podrían tener una amistad con derechos, esto con la finalidad de que ambos disfrutaran.

La lujuriosa propuesta de Apio de dio en medio de una reflexión de Poncho, cuando ante las cámaras le mandó un saludo a su esposa y un mensaje a sus hijos, asegurando que los extrañaba mucho, así como una reflexión para el público, donde se dijo impresionado de que todos en la casa fueran bisexuales.

Te puede interesar: Apio Quijano revela cómo lidió con las críticas tras el beso que dio Erik Rubín

“No sabía que el hijo de Niurka le gusta la ñonga, no sabía que el anciano de Mayer también a los 70 le iban a dejar caer la mazacuata, y el descubrimiento, ese sí, el que menos me imaginaba es el de apio, el que menos me pasaba por la cabeza. Ya estoy dudando, estoy coqueteado”, mencionó Poncho.

Fue en ese momento que entre bromas Poncho cuestionó a Apio sobre si lo único que quería era su amistad o si quería que tuvieran intimidad, generando que el cantante le propusiera algo más llamativo, una amistad con derechos.

Si bien, después de la propuesta de Apio, tanto él como Poncho y Wendy comenzaron a bromear sobre que el influencer ya estaba dudando de sus preferencias, optó por no darle una respuesta clara a su colega, soltándose los tres a carcajadas.

“Es que sé que puede ser mi mejor amigo y no va a pasar nada”, cuestionó Poncho, a lo que Apio le respondió: “Podemos ser mejores amigos, pero con derechos”, para después los tres comenzar a reír.

Poncho de Nigris bromeó sobre las preferencias íntimas de sus colegas en La Casa de los Famosos México / Instagram: @lacasafamososmx

No te pierdas: LCDLFM: Apio decide salvar a Poncho de Nigris, pero genera polémica