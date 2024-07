Arturo Carmona revela si es difícil que una mujer lo acepte por tener una hija ¿Por Jacky Bracamontes?

Arturo Carmona ha destacado en la industria de la farándula como uno de los actores más talentosos, así como atractivos. Lo anterior lo ha llevado a sostener diversos noviazgos con algunas personalidades del medio.

Una de ellas fue la cantante Alicia Villarreal, con quien se casó en 1997 y tuvo a su única hija, Melenie Carmona. Sin embargo, su relación no trascendió y se divorciaron a los dos años debido a que “se terminó el amor”.

Además de la artista, Carmona también estuvo envuelto en un romance con la actriz Jacky Bracamontes, luego de que se conocieron en un proyecto de trabajo en 2006. El romance duró poco más de dos años. No obstante, terminaron, pero no dieron detalles de su ruptura. ¡Ya hasta iban a casarse!

Arturo Carmona dice que la familia de Jacky Bracamontes no aprobaba su relación

A más de 17 años de ruptura, Arturo confesó para el canal de YouTube de Fernando Lozano que el motivo de su ruptura fue que la familia de la jalisciense no aprobaban que él fuera divorciado y tuviera una hija, lo que causó inseguridad para la modelo.

“Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole: no, no, no… Decía: es que yo quiero ser la uno en tu vida, pero soy la dos (dijo refiriéndose a Melenie, la hija del actor)”. Arturo Carmona

Ahora, Carmona volvió a revivir esta lamentable situación de su pasado con la prensa y dejó claro que, aunque se imaginó pasar toda su vida junto a Jacky, dichas condiciones no le permitieron cumplir ese deseo, por lo que tuvo que poner punto final a su relación con la actriz.

Arturo Carmona confiesa lo difícil que ha sido que una mujer lo acepte con una hija

Bajo este contexto, el actor mexicano dio a conocer a la prensa que también los hombres sufren para poder rehacer su vida con una mujer que acepte que tenga una hija.

“También para los hombres es complicado rehacer nuestra vida” Arturo Carmona

Agregó: “Las personas con las que me llevo, relacionadas (sentimentalmente) siempre deben de saber que tengo una hija que ya no es una niñita (para que no haya problemas en la relación), como aquel entonces... Se podría decir que esto podría facilitar o podríamos entender más una situación de un reinicio sentimental”.

¿Arturo Carmona tiene la esperanza de volver a casarse?

Finalmente, el histrión reveló que, a sus 48 años, sigue dispuesto a encontrar el amor, ya que aún cree en el “matrimonio para siempre”.

“No quisiera morir solo… Sí quisiera retomar mi vida, quiera casarme, creo en el amor y en el matrimonio para siempre, yo creo que no hay edad... Hasta tener, a lo mejor, un hijo… Me encantaría”, concluyó.

