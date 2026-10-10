Ashley de Ha*Ash confiesa divorcio en plena gira: sufrió depresión y hasta se rompió una costilla

Ashley Grace Pérez Mosa, integrante de Ha*Ash, sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los capítulos más difíciles de su vida privada: su divorcio. La cantante mexicoestadounidense confesó que enfrentó una fuerte depresión mientras continuaba con sus compromisos profesionales y realizaba una gira de conciertos.

Mira: Ashley de Ha-Ash lanza dardo a Jesse Huerta tras separación de Jesse y Joy: “La música no pesa más”

¿Con quién se casó Ashley de Ha*Ash y cuánto duró su relación?

Ashley Grace Pérez, integrante del exitoso dúo Ha*Ash, abrió su corazón por primera vez en entrevista para el pódcast Noches cromáticas del creador de contenido Daniel Valle, para hablar de una etapa de su vida que mantuvo alejada de los reflectores durante años: su matrimonio.

Aunque la intérprete de “Te dejo en libertad” decidió no revelar la identidad de su exesposo, sí reconoció que compartió una relación importante que terminó en divorcio y marcó profundamente su vida personal.

La confesión tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la cantante siempre ha sido muy reservada con sus romances. Tras la entrevista, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que admitieron que desconocían que Ashley hubiera estado casada alguna vez.

Mira: Ashley de Ha Ash reveló el susto que vivió cuando se le cayó el bebé de Hanna de la carreola

¿Cómo se enteró Ashley de Ha*Ash que su matrimonio había terminado?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Ashley relató cómo descubrió que su relación había llegado a su fin mientras cumplía compromisos profesionales con Ha*Ash.

La cantante explicó que se encontraba de gira cuando ocurrió la separación. Al regresar a casa, se encontró con una escena que jamás imaginó vivir y que terminó cambiando por completo su vida.

“Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba. Y fue un día llegar a la casa… y estaba vacío”, recordó la artista sobre el momento en que confirmó que su matrimonio había terminado.

¿Ashley de Ha*Ash cayó en depresión tras divorciarse?

La separación golpeó a Ashley mucho más de lo que imaginaban sus seguidores. La cantante confesó que el divorcio detonó una profunda depresión que no solo afectó su estado emocional, sino también su salud física, en una etapa en la que, pese al dolor, debía seguir cumpliendo con los compromisos de Ha*Ash.

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión (...). Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”, relató la intérprete, al recordar uno de los momentos más complicados de su vida. Aun así, decidió continuar con los conciertos mientras enfrentaba el duelo por el fin de su matrimonio.

Ashley admitió que las emociones solían rebasarla sobre el escenario, especialmente cuando interpretaba “No fue lo que hiciste”, una canción que estaba vinculada a esa historia de amor que terminó. “La estaba pasando tan mal, o sea yo llorando en todos los shows”, confesó sobre aquellos meses en los que intentaba sonreír frente al público mientras atravesaba una crisis personal.

La artista también reveló que la tristeza le hizo perder peso de forma drástica. “Fue una época en la gira en la que comía barras de proteína, todo el mundo me estaba tratando de engordar. Cuando estás tan triste, puedes comer, puedes hacer lo que sea, y enflacaba, enflacaba, enflacaba”, contó. Incluso tomó con humor las secuelas de aquella etapa al bromear: “Llegó un punto en el que estaba tan flaca, que se me fueron las nachas, pero ya estoy regresando”.

Mira: Las Ha Ash recuerdan cómo se balconearon a nivel nacional en programa

¿Ashley de Ha*Ash busca una nueva pareja tras su divorcio?

Tras varios años de haber vivido aquella dolorosa experiencia, Ashley asegura que hoy se encuentra en una etapa completamente distinta de su vida. La cantante explicó que el proceso de duelo la llevó a reconectar consigo misma y a descubrir que puede disfrutar plenamente de su tiempo a solas sin sentir que le falta algo.

De hecho, dejó claro que ha aprendido a valorar su independencia y que actualmente vive un momento de estabilidad emocional que le permite ver aquella etapa desde otra perspectiva: “Disfruto mucho mi soledad, ya aprendí a disfrutar mi soledad”, afirmó la integrante de Ha*Ash.

Aunque no reveló si actualmente tiene una nueva relación sentimental, sus palabras dejaron ver que se encuentra enfocada en su bienestar y en disfrutar la etapa que vive tanto en lo personal como en lo profesional.