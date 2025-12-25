Así decoraron su casa los famosos esta Navidad 2025: ¡Los árboles navideños más espectaculares! FOTOS

La temporada navideña ya llegó, y las celebridades no se quedan atrás a la hora de engalanar sus hogares con decoraciones únicas y llenas de magia. ¡Así celebran la Navidad los famosos este 2025!

Este 2025, es momento de brillar: varias celebridades echan la casa por la ventana con sus decoraciones navideñas, sorprendiendo con árboles únicos y llenos de estilo.

¿Qué famosos presumieron sus árboles navideños este 2025?

Desde árboles llenos de dulces y luces hasta diseños inspirados en la personalidad de cada famoso, estos detalles reflejan el espíritu festivo de la temporada. Muchos famosos recurren decoradorae para presentar sus árboles navideños originales y personalizados.

Te contamos cómo Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, Jacqueline Bracamontes, Thalía y Adamari López sorprendieron con sus árboles navideños este año.

Esta Navidad 2025 varios famosos se lucieron con sus árboles de Navidad. / Canva

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez: un árbol de Navidad lleno de dulzura

Alessandra Rosaldo compartió en sus redes sociales la decoración navideña de la familia Derbez, donde destaca un árbol repleto de bastones de caramelo rojos y blancos, espirales que evocan dulces y copos de nieve que aportan un toque invernal.

“¡Nuestra época favorita del año ya está aquí y a los Derbez nos llena de emoción prepararnos para estas fechas y tener la casa espectacula! La familia contó con la ayuda de @imchristmas, quienes transformaron el hogar en un escenario navideño con renos, osos gigantes, muñecos de nieve y luces de colores que hacen que cada rincón se sienta lleno de magia”, escribió Alessandra Rosaldo.

Este árbol combina tradición y diversión, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un diseño creativo puede transformar cualquier hogar en un espacio navideño inolvidable.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, árbol de Navidad 2025. / Redes sociales

Jacqueline Bracamontes: elegancia invernal en su hogar

Jacqueline Bracamontes sorprendió con un árbol que mezcla la calidez navideña con un elegante toque invernal. Las ramas nevadas simulan un paisaje de invierno, mientras que las esferas blancas y plateadas en distintos tamaños y los grandes lazos rojos aportan sofisticación y color.

“Oficialmente empieza mi temporada favorita!!!! La Navidad llegó a la casa Fuentes Bracamontes!!! Muchas gracias mi querido @galoguilmarstudio por un año más de magia!”, escribió Jacqueline en Instagram.

Famosos presumen sus árboles navideños este 2025. / Redes sociales

Thalía: un árbol inspirado en su esencia

En la Alexander Sánchez Gallery se creó un árbol de Navidad dedicado a Thalía, que captura la esencia de su trayectoria y personalidad. Cada detalle fue pensado para reflejar su historia y magia, convirtiéndolo en un homenaje artístico.

Thalía compartió el espectacular árbol de navidad en su honor con flores rojas, guitarras y otros detalles inspirados en la carrera de Thalía.

“Querida @thalia, dedicamos este arbolito en tu honor y nos sentimos profundamente agradecidos y honrados de haberte recibido en nuestra galería”, compartieron los organizadores. Este árbol es un ejemplo de cómo la decoración puede ir más allá de lo estético, contando historias y celebrando a quienes inspiran al público.

Famosos presumen sus árboles navideños este 2025. / Redes sociales

Adamari López: ilusión y creatividad en cada detalle

Adamari López también presumió su árbol de Navidad en Instagram, lleno de creatividad y con un diseño que refleja su estilo personal.

“Le presento mi árbol de Navidad. Gracias mi querida @aniskacreations por plasmar lo que @alaiay yo queríamos. Compartirles esto me da mucha ilusión. Mi gente linda, ¿ya ustedes tienen listo su árbol de Navidad? ¿De qué color decoraron o decorarán este año? Los leo”, escribió Adamari López.

El árbol de Navidad que mostró Adamari López es un majestuoso pino decorado con esferas azules de acabado glaseado y elegantes lazos plateados, que le dan un toque sofisticado y festivo.