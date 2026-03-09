¿Azul Guaita insoportable? Aseguran que tuvo conductas polémicas en grabaciones de ‘Como agua para chocolate’

Amediados de febrero se estrenó la segunda parte de la serie Como agua para chocolate, estelarizada por Azul Guaita y Andrés Baida, y producida por Salma Hayek. La historia, basada en el libro de la autora Laura Esquivel, llega a su desenlace con esta última entrega.

Te puede interesar: ¿Kate del Castillo se convertirá en madre? Revela la contundente pertición que le hizo Eric del Castillo

Azul Guaita / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Que pasó con Azul Guaita en las grabaciones de ‘Como agua para chocolate’?

Varias personas de la producción nos confiesan que la actitud de Azul Guaita de la protagonista dejó mucho que desear y que las semanas que duró la grabación en Tlaxcala fueron complicadas: “No sabemos por qué regresó con aires de diva. En la primera temporada todo marchó superbién, pero desde que inició el rodaje de la segunda parte, todos la padecimos”.

“Llegó con aires de grandeza, a todo le ponía peros, estaba insoportable. Un día no le gustaba el vestuario, al otro día no le gustaba la comida. Después, decía que era ya muy tarde y que todo iba lento. En verdad que no hubo un día en que no se quejara de algo. También empezó a agarrar la maña de estar repitiendo escenas, porque no se sentía al 100% segura, cuando todo el mundo veía que salía todo bien. O sea, entendemos su profesionalismo, pero era demasiado que cada escena quería verla y repetirla si no se sentía a gusto”.

Nos dicen que, a medida en que fueron pasando los días, el caos se fue viviendo con más intensidad. “Ya el colmo fue cuando la señorita paró la grabación 2 días, porque ‘se sentía cansada’. ¡No lo podíamos creer! O sea, todos estábamos cansados, pero queríamos que saliera bien el proyecto, y ella, primero, un día se fue del llamado porque se sentía agotada y otro simplemente no llegó a la grabación por lo mismo. Sin importarle todo el esfuerzo que estábamos haciendo los demás, tanto producción como actores”.

Te puede interesar: Muere actriz de ‘Los cazafantasmas’ a los 65 años tras luchar contra el cáncer, ¿quién fue Jennifer Runyon?

Azul Guaita / Archivo TVNotas / redes sociales

¿Qué decían los directores sobre la actitud de Azul Guaita?

“Sé que los directores trataban de hablar con ella (Azul Guaita) y a veces sí cambiaba su actitud por 1 o 2 días, pero después regresaba a las mismas formas prepotentes. La verdad es que la mayoría del crew nos quedamos con un mal sabor de boca. Créeme que tratamos de entenderla, porque con esos vestuarios y con el calor, pues obvio que la pasaban mal, pero una cosa es la incomodidad de eso y otra ser insoportable”.

Finalmente, nos revelan que la convivencia de Azul con sus compañeros actores fue menor que en la primera parte: “Te digo que vino súper cambiada. Antes se llevaban todos bien. Ahora, en esta segunda parte, sí vimos que ella se alejó de algunos. Además, también se quejó porque las personas de su agencia le exigían mucho para hacer cosas de redes, pero, bueno, si es un trabajo lo tiene que hacer. Ella vive de eso”.

Te puede interesar: Actriz se rapó frente a cámaras en plena escena de telenovela: ¡Nadie lo esperaba! VIDEO

Azul Guaita / Archivo TVNotas / redes sociales

¿Quién es Azul Guaita?

Nacida en CDMX, inició su carrera con tan solo 2 años en la telenovela Clase 406.

Después de muchos años, regresó a la televisión, con telenovelas como Mi marido tiene familia y Soltero y con hijas.

En series la hemos visto en: Rebelde, La mujer del diablo y ahora protagoniza Como agua para chocolate.

Te puede interesar: Una actriz demandó a televisora y ¿ahí acabó su carrera? La historia detrás del pleito: ¿De quién se trata?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .