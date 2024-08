Bárbara de Regil confiesa si estaría dispuesta a participar en La casa de los famosos México

La casa de los famosos México ha generado gran controversia tanto dentro como fuera del reality show de Televisa. Hemos visto cómo los integrantes del “team Tierra” han recibido en redes sociales una lluvia de mensajes por sus comentarios o comportamientos considerados inapropiados, y no solo eso, sino que muchos han perdido seguidores, agencia de representación, diseñadores de moda y algunos, se rumora que hasta el trabajo por la mala reputación que se generaron.

Actualmente, en ese equipo se encuentran Adrián Marcelo, Sian Chiong, Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Gomita. Sin embargo, ya han sido eliminados tres miembros: Sabine Moussier, Mariana Echeverría y Luis ‘Potro’ Caballero, quienes ya recibieron en persona el alud de malos comentarios por su actuación en La casa.

Ha sido tanto que Mariana buscó retirarse un tiempo con su familia, y Sabine no quiso dar muchas entrevistas.

Team Tierra / Captura de pantalla

Además, como te contamos el martes en TVNotas, que Mariana Echeverría no la está pasando nada bien en el ámbito laboral y personal. Sin embargo, ella insiste en que no hizo las cosas mal en el reality. Por esta razón, ¡le leyeron la cartilla y podría estar en peligro su trabajo!

Una amiga cercana a Echeverría nos dijo que a ella le urgía salir de la CDMX y viajar a León con su familia: “A Mariana lo que le urge es que la producción la libere para regresarse a León con su familia. Se había negado a estar en las galas de la semana pasada, pero tenía ese compromiso firmado con la producción. Por más que pataleó, no logró esquivar su responsabilidad”.

También, Shanik Berman nos confesó los planes de Mariana luego de su controversial participación en La casa de los famosos México y dijo que se alejará de todo esto y que en algunos meses “ni quién se acuerde”. Ahora, estaría buscando volver a embarazarse.

Mariana Echeverría / Instagram

Bárbara de Regil critica a La casa de los famosos México

La actriz Bárbara de Regil, conocida por su sinceridad, expresó su opinión sobre el programa de televisión La casa de los famosos México, y aseguró que está diseñado para sacar lo peor de las personas.

Durante una entrevista con medios de comunicación, De Regil comentó: “De eso se trata el programa, ¿no? De sacar lo peor de cada ser humano. Creo que quien entra ahí sabe que van a sacar lo peor; hay unos que sacan más cosita fea y otros que no tanto”.

Bárbara dejó claro que no participaría en un reality show de ese tipo, explicando: “No podría ni salirme de mi casa ni separarme de Fer (su esposo) ni de Mar (su hija). Además, creo que ellos [los participantes] dan el contenido que quieren dar; no es que se les salga. Ellos saben lo que hacen”.

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

La actriz añadió que, debido a su personalidad, prefiere no formar parte de programas donde se pueda malinterpretar su sinceridad: “He hecho reality shows que uno sabe que están bien y no sacarán lo peor de ti, pero un programa de encierro y locura no es algo que quiera experimentar”.

Sobre la participante Karime, De Regil comentó que le ha sorprendido gratamente: “Karime me cae muy bien. Me ha sorprendido muchísimo. Es una chava animada. Y eso que no lo veo, solo he visto algunos clips en TikTok”.

En cuanto a la polémica participación de Adrián Marcelo, Bárbara fue contundente: “De ese señor no sé nada. No sabía ni quién era. Me han salido cosas feas, pero eso es lo que él quiere.”

Con estas declaraciones, Bárbara de Regil reafirma su postura de mantenerse alejada de este tipo de programas, enfocándose en sus propios valores y prioridades.

Sabine Moussier asegura que reality show sacó lo peor de ella

Sabine Moussier quien se convirtió en la quinta eliminada del reality show de Televisa, ofreció una entrevista para Mara Patricia Castaneda, quien al igual que Bárbara de Regil aceptó que el programa sacó lo peor de las personas, ya que el concurso es sumamente fuerte.

Sabine Moussier “Es un encierro muy importante. Lo que se empieza a vivir allí, saca lo peor de cada quién. Todos nos equivocamos. Vamos a dar tantito margen de error. Vamos a hacer tantito humanos”.

La actriz señaló que concurso también saca “lo malo” de los habitantes, sino también del público que lo ve, ya que tras su salida, ha sido duramente criticada por su participación. Si quieres leer todo lo que dijo Sabine Moussier sobre su participación dale clic aquí.