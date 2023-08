Bárbara de Regil defiende a su hija Mar por irse a medio concierto de Taylor Swift: “También me saldría”

La actriz Bárbara de Regil también admitió que la música de Taylor Swift no le gusta.

En medio de las críticas en contra de Mar de Regil por salirse a la mitad del concierto de Taylor Swift en CDMX, Bárbara de Regil se pronuncia y lanza un contundente mensaje para todos aquellos que siguen burlándose de su hija.

A través de redes sociales, la actriz señaló que todas las personas que molestan a otras, ya sea de manera virtual o presencial, solo buscan “sentirse mejor” con ellos mismos.

“¿Sabías que México es el lugar #1 en bullying y ciberbullying? No les preocupa la gente, no tienen empatía. Suelen ser inseguros y acosan a los demás para sentirse mejor. Sentir que son poderosos o buenos en algo”, expresó.

De igual forma, sostuvo que los “acosadores” no reflexionan que todo el daño que buscan hacer solo es un “reflejo” de todas las “carencias” que tienen en su vida diaria.

Te recomendamos: The Eras Tour: Mar de Regil abandonó el concierto de Taylor Swift previo a terminar, ¡le dolía la cabeza!

“Mientras más mal ser humano seas con otros, más vacío vas a estar por dentro. Es probable que el éxito no llegue a ti. Todavía puedes dejar de ser una mosca y vivir en la porquería. Cuando críticas, te burlas, juzgas, etc. Solo le enseñas a esa persona lo mal que vives dentro de ti”, puntualizó.

Para finalizar, les aconsejó a todos sus seguidores que ignoraran a todos aquellos que buscan lastimarlos y se enfoquen en mejorar: “No les des tu atención, no les des tu energía. Tú no dañes porque te dañan. Respeta porque eso es lo que eres: Luz”, concluyó.

Bárbara de Regil aseguró que todos aquellos que molestan a su hija solo son personas llenas de “carencias” / Instagram: @marderegil

Bárbara de Regil admite que no le gusta Taylor Swift

Poco después de publicar su mensaje, Bárbara de Regil le respondió a un usuario que le preguntó si iría a alguno de los conciertos restantes de Taylor Swift.

“No, no me gusta su música. Si fuera por alguna razón, seguro también me saldría a la mitad del concierto porque preferiría dormir. Eso sí, si fuera Beyonce, Karol G, Lewis Capaldi, Romeo Santos, Big Boy o música electro no me salgo, me quedo hasta la última canción” manifestó.

Bárbara de Regil reconoció que no le gustaba la música de Taylor Swift / Instagram: @barbaraderegil

La polémica de Mar de Regil

Durante el primer concierto de Taylor Swift en CDMX, Mar de Regil publicó un video en el que contó a todos sus seguidores que se había salido casi a la mitad, pues le “dolía la cabeza” y quería ir a su casa a descansar.

“Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé. No me quedé hasta el final. No sé si sea la colita de caballo, pero me duele la cabeza. Entonces, soy una señora y ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro”, dijo la polémica joven.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

Te podría interesar: RBD: Primeras imágenes del inicio de la gira; Poncho Herrera les mandó un mensaje