¿Bellakath lanzó indirecta para Yeri MUA? La cantante afirma estar harta de “las copias baratas”

Katherinne Huerta, mejor conocida en el mundo musical como Bellakath, causó mucha controversia en redes sociales al asegurar que las nuevas cantantes de reggaeton solo quieren “copiar” su estilo.

Mediante una transmisión en vivo para TikTok, la intérprete de ‘Gatita’ expresó su hartazgo por la facilidad que existe hoy en día para que cualquier persona pueda incursionar en el género urbano, sin importar si realmente tienen talento o no.

La también abogada llegó a afirmar que los nuevos talentos “caerán” en su momento, pues el público se dará cuenta de que solamente pueden “imitar” su voz con ayuda de la tecnología, al momento de presentarse en algún concierto.

“Algún día van a caer porque toda la verdad se sabe y entonces cuando quieran cantar en vivo, no van a poder hacer la voz de pend*j4s que hacen intentando copiarme”, expresó.

Y añadió: “Es que neta ya cualquiera que haga una canción ya es reguetonera para ustedes, ¿neta? Si es así, qué poca m4dr3 porque no wey. La neta no, no wey. No copien”.

Si bien no mencionó nombres, los internautas consideraron que su mensaje iba dirigido para Yeri Cruz Varela, mejor conocida en internet como Yeri MUA, quien actualmente está triunfando en las plataformas musicales con su sencillo ‘Chupón’.

“De Yeri MUA no van a estar hablando”, “Se le olvida a Bellakath que así empezó ella con una sola canción”, “Y la que pueda, que soporte”, “Yeri MUA es mejor que tú. Ella no usa autotune”, “No eres dueña del reggaeton”, “Lo dice por la Yeri porque va subiendo. Se pasa”, señalaron algunos internautas.

Aunque Bellakath no ha aclarado si sus declaraciones realmente eran para Yeri MUA, algunos fans le recordaron que la influencer es una de sus fans e incluso suele usar canciones suyas para sus videos de redes sociales.

Yeri Mua se ha declarado fan de Bellakath / Facebook: Yeri Mua

¿Quién es Bellakath?

Bellakath nació un 5 de octubre de 1997 en Ciudad de México y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su fama comenzó después de participar en el famoso reality de TV Azteca, Enamorándonos.

Tras esto, comenzó a subir más videos para internet y en 2020 lanzó algunas canciones como ‘La gata de la Agrícola Oriental’, ‘Cumbiatronik’ y ‘Lluvia de micheladas’. No obstante, fue hasta octubre del 2022 cuando se colocó en la cima del éxito con su tema ‘Gatita’.

Actualmente, está promocionando su sencillo ‘Reggaeton champagne’, en colaboración con Danny Flow, el cual ya cuenta con más de 45 millones de vistas en YouTube.

Bellakath es una joven cantante de solo 24 años / Instagram: @labellakath

