Briggitte Bozzo estará en LCDLFM y nos reveló que sufrió maltrato psicológico de su expareja Conrado Villagra

El próximo 21 de julio se estrenará la segunda temporada de La casa de los famosos México. Hace unos días se confirmó a Mario Bezares como el primer integrante. La segunda anunciada fue la actriz e influencer Briggitte Bozzo (22 años), quien cuenta con más de 25 millones de seguidores en TikTok, más de 3 millones en Instagram y 5 millones en Facebook.

Briggitte nos contó cómo surgió la invitación al reality. “Estoy muy feliz. Es algo nuevo que quiero disfrutar. Soy muy extrovertida y coqueta. Un día estaba muy tranquila en mi casa, me llamaron para decirme del proyecto y no lo podía creer. Me quedé en shocky, sin dudarlo, acepté el reto”.

Bozzo es intensa. Lo demostró en el reality Las estrellas bailan en Hoy, en el que también participó. Nos dijo: “Soy una persona a quien no le gusta tomarse nada personal, pero si me pican mucho puede haber conflictos y exploto. Me han dicho que lloro mucho porque saco mis sentimientos llorando. Pero voy mucho más fuerte. Soy Leo. Me gusta llamar la atención”.

Briggitte Bozzo sufrió maltrado con una expareja / IG@BRIGGI_BOZZO Y @CONRADOVILLAGRA

Nos contó sobre las operaciones que se ha hecho: “En 2020 sufrí escoliosis. No podía dormir. Siempre me dolía la espalda, el pecho. Me hicieron una reducción de busto, que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. En el pasado me hice una lipo”.

Sentimentalmente la pasó difícil con el influencer Conrado Villagra: “Terminamos hace poco más de un año. Las cosas no salieron muy bien. En algún punto hablaré de ello. Él contó algunas cosas personales (filtró un audio donde se daba a entender que ella supuestamente le había sido infiel). Lo que dijo fue una difamación. Se aprovechó de la situación. Él tenía una carrera anterior y quiso hacerme quedar mal porque él ya no estaba bien. No le quise dar seguimiento. Aún no me siento preparada para hablarlo”.

Le preguntamos si la llegó a maltratar y respondió que físicamente no, pero psicológicamente un poco, y que ya llegará el momento de contar su verdad. Asegura que ahora es más cuidadosa: “Después de que te hacen daño, quieres saber lo que sigue en tu vida y hacer las cosas excelente. Salgo con alguien y veremos qué pasa. Entro al programa como soltera pero no disponible”.

Finalmente, nos dijo qué haría con el premio si gana el concurso: “Invertiría en otros proyectos. Sacar marcas. Comprarme mi casita. En mi carrera siempre he sido constante. Me ha costado mucho trabajo estar de pie y ojalá el público me apoye mucho”.

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Es originaria de Venezuela, pero desde muy pequeña llegó a México.

A los 4 años debutó en la telenovela Rebelde. Le siguieron otros melodramas como Amar de nuevo (2011), Abismo de pasión (2012)

y Corazón valiente (2012).

Adquirió gran popularidad en 2016 con la telenovela Silvana sin lana, donde dio vida a "Lupita".

Ese mismo año participó en la película No manches, Frida.

En 2018 fue parte de la serie Like la leyenda.

El año pasado la vimos en el reality Las estrellas bailan en Hoy, donde llamó la atención por su carácter sentimental y explosivo.

Además es influencer. Cuenta con 3.2 millones de seguidores en Instagram y 25.4 millones en TikTok.

