Briggitte desconfía de las amigas y Karime la confronta: “Ahora sí me ofendí"

En la recta final de La casa de los famosos México, las tensiones entre los concursantes comienzan a surgir, y las alianzas, como la del cuarto Mar, parecen estar en peligro.

Ahora se ha desencadenado un conflicto luego de que Briggitte Bozzo declarara que “no confía en nadie” en general en la vida, refiriéndose a amigas y pareja, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Karime Pindter, con quien la venelozana habría tenido una relación de amistad desde hace tiempo.

El cuarto Mar, integrado por Gala Montes, Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, ha sido el más querido por el público pues se han apoyado mucho durante el juego. Sin embargo, recientemente, a raíz de la salida de Adrián Marcelo hubo una fractura de Briggitte con sus compañeros y ella ahora hizo explícito que “no se la cree” y “no confía”.

Lee: LCDLFMX: Gala encara a Agustín sobre su relación en el reality y confiesa que tiene ¿celos de Karime?

Briggitte desconfía de la amistad de Mar

La actriz confesó que, debido a traiciones pasadas, le cuesta mucho confiar, incluso en sus amigos más cercanos.

“Ni con ustedes me la creo porque... les digo, no solamente es el amor, es las amistades... confiar en alguien no es fácil”

Briggitte Bozzo

Karime fue la primera en pronunciarse al respecto: “Ahora sí me ofendí" . Briggitte en un intento de ablandar el comentario, dijo: “Con todo el amor te lo digo”. Sin embargo, Karime se mantuvo firme, señalando que ha sido leal y ha apoyado a Briggitte durante su tiempo en el reality y antes.

“Yo lo he dado todo en esta amistad. Te adoro wey, te todo”.

Karime Pindter

Lee: Ana Bárbara y Angelina Jolie se dejan ver juntas ¿la cantante debutará en Hollywood?

Briggitte quiso explicar que hablaba de cuando salieran, que ahí era cuando realmente se darían cuenta si eran falsas promesas, pero a Karime le dijo que lo que importaba era el ahora: "¿Cuál afuera? El presente es lo único que tenemos. En el presente se demuestra.”

La discusión se remontó a experiencias pasadas, cuando Briggitte compartió cómo antiguas amistades la habían traicionado, sembrando en ella una profunda desconfianza. Karime, visiblemente conmovida, narró los momentos en los que había apoyado incondicionalmente a Briggitte.

Karime Pindter “Te voy a decir algo, Briggitte. Yo te conocí echándome unas cubas en los Miaw y te procuré. Te consentí que ‘cómo vas’. Te conseguí una campaña millonaria. Aquí hemos sido únicas e inseparables y me vienes a decir que desconfías. Qué perra hue..., bro..., la verdad”

La actriz venezolana ya no sabía cómo suavizar la situación. Incluso. Gala Montes le aseguró a Pindter que Briggitte no hablaba de la relación con ella sino de amigas de su pasado, pero Karime finalmente dijo: “Yo para malas amigas soy la diosa. He tenido las peores garrapatas”.

La situación no escaló a más pues cambiaron de tema. Sin embargo en redes se pronunciaron.

Mira: Addis Tuñón revela la agresión que vivió al cobrar su primer sueldo: “se hizo para atrás y me dijo ‘cóbrese’”

Fans del cuarto Mar defienden a Karime

Como era de esperarse, en redes sociales los fans del programa se dividieron en opiniones, aunque en su mayoría apoyaron a Karime, pues aseguran siempre ha sido leal a su cuarto y en especial a Briggitte.

“A Karime siempre le hacen eso, qué mal. Lo sueltan a la ligera pero ella siempre las ha procurado, ya que ellas no se dejen ayudar es muy su problema”, “Que se aleje de ellas. Ya se vio que una no soporta a la otra, que se destruyan solas y que no se las lleve a la boda, colgadas”, “Pues sí qué coraje. Han demostrado que son amigas hasta que un hombre se ponga en el camino. Mientras que aquí afuera todos queremos una amiga como Karime”, son algunos de los comentarios que se leían.