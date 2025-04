¿Carlos Espejel fingió tener cáncer? Esto dijo Radamés de Jesús exhibiendo a su examigo

Recordemos aquellos días en que la televisión mexicana era impensable sin la picardía de “Chiquidrácula”, el entrañable personaje que catapultó a la fama a Carlos Espejel desde su infancia. Por eso, cuando a principios de la década de 2010, el propio actor anunció públicamente su batalla contra cáncer de esófago, la noticia caló hondo en el corazón del público y generó una ola de solidaridad dentro del medio artístico. Las historias de lucha contra enfermedades graves siempre tocan fibras sensibles, y tratándose de una figura tan querida, la atención mediática fue inmediata y masiva.

Sin embargo, como en los mejores melodramas, esta historia de aparente fortaleza y superación tuvo un giro inesperado cortesía de alguien que se suponía era cercano a Espejel. El comediante Radamés de Jesús, en un momento que quedó grabado en la memoria de muchos televidentes, sembró la duda sobre la veracidad de la enfermedad de su colega, al lanzar una acusación que resonó con fuerza en los pasillos de la televisión y en las conversaciones del público.

“Sentí reflujo, dolores y empecé a tomar mezcal y te ardía. En una obra me desmayo del dolor y me hacen una biopsia. Me descubren que tengo cáncer. Para mí fortuna, lo atendí rápido”, dijo Espejel en el programa SNSerio en 2020.

¿Realmente Carlos Espejel fingió su lucha contra el cáncer según Radamés?

Las palabras de Radamés de Jesús fueron directas y contundentes, dejando a muchos boquiabiertos. En plena emisión del programa donde ambos compartían créditos, el comediante no se guardó nada y afirmó sin rodeos: “Nunca estuvo enfermo ni le hicieron quimioterapias. Él solito se rapó. Se puso una venda en los brazos para que no le vieran dizque las venas que las tenía jodidas por la quimioterapia. ¡No es cierto, banda!”.

Esta declaración, como era de esperarse, desató una tormenta mediática. La pregunta que flotaba en el aire era escalofriante: ¿Había sido todo una farsa? ¿Había engañado Carlos Espejel a sus seguidores y al medio artístico en busca de atención y fama? La acusación de Radamés ponía en tela de juicio la integridad de Espejel.

¿Cuál fue la reacción de Carlos Espejel ante las acusaciones de Radamés?

Ante el huracán desatado por las palabras de Radamés, Carlos Espejel se mantuvo firme en su versión y años después aseguro que su relación de amistad se rompió.

“Era lo de menos. Nos alejamos. Era alguien que yo quería mucho y sí lo consideraba mi amigo. Gracias a Dios yo salí adelante... Él se quedó con la onda de que había mentido”, dijo.

Espejel aseguró que, a pesar de las fuertes acusaciones sobre su salud, no guardaba rencor hacia Radamés. Incluso llegó a señalar que, paradójicamente, esta situación le permitió discernir quiénes eran sus verdaderos amigos, aquellos que lo apoyaron incondicionalmente durante ese difícil periodo.

¿Sufrió Carlos Espejel consecuencias profesionales tras el escándalo?

El torbellino mediático generado por las acusaciones de Radamés inevitablemente tuvo repercusiones en la carrera de Carlos Espejel. En su momento, se especuló sobre un supuesto veto. Esta supuesta “lista negra” habría obligado al actor a buscar oportunidades laborales en otras cadenas.

Sin embargo, en una entrevista concedida a Multimedios, el propio Carlos Espejel desmintió categóricamente haber sido vetado. Según su versión, su salida de programas de televisión se debió a la búsqueda de nuevas ofertas de trabajo y proyectos que le resultaban más atractivos en ese momento.

A pesar de la controversia que rodeó su nombre durante un tiempo, Carlos Espejel ha logrado mantenerse activo en el medio artístico. Lejos de retirarse, ha explorado nuevas facetas de su carrera, enfocándose en la enseñanza de la actuación. Actualmente, cuenta con una plataforma en línea donde comparte sus conocimientos y forma a nuevas generaciones de actores y es uno de los conductores estrella en Escape perfecto junto a Marco Antonio Regil.

La respuesta de Carlos Espejel sobre las acusaciones de Radamés de Jesús fue emitida en 2020. Sin embargo, recientemente el tema volvió a tomar fuerza gracias a las redes sociales. Usuarios en plataformas como TikTok y X desempolvaron la polémica, viralizando los fragmentos de aquella entrevista y reviviendo una controversia que muchos ya daban por olvidada.