Chiquis Rivera asegura sentirse amenazada tras indirecta para su tío, Juan Rivera; él responde

Tras decir que se sentía decepcionada de aquellos familiares que buscaban “adueñarse” de los bienes que su madre, Jenni Rivera, les dejó a sus hijos, Chiquis Rivera preocupa a todos sus seguidores al declarar que se siente en peligro.

Recordemos que la joven se quejó, en un concierto reciente, de aquellos familiares que se han dedicado a hablar mal de sus hermanos y solo quieren quedarse con la herencia que les dejó la fallecida Diva de la banda.

Si bien no dio nombres en aquel entonces, estas declaraciones fueron tomadas como una indirecta para sus tíos Rosie y Juan Rivera. Este último hace unas semanas dejó entrever que quería iniciar una batalla legal en contra de Chiquis para que se le reconozca como coautor de su sencillo Abeja reina.

En medio de todo esto, la joven cantante aseguró que siempre se ha expresado desde su “punto de vista” y mencionó que teme por su integridad física tras lo dicho en su presentación, pues, al parecer, habría personas que se sintieron disgustadas con sus palabras.

Chiquis Rivera afirmó sentirse amenazada

“Yo solamente he hablado de lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Dejo en claro que, si algo me pasa, ya saben de donde viene” Chiquis Rivera

Aunque no explicó quién le podría hacer daño, muchos internautas acusaron a Juan Rivera de querer atentar contra la integridad de su sobrina.

Juan Rivera responde

Tras la ola de acusaciones en su contra, Juan Rivera dejó en claro que jamás lastimaría a Chiquis Rivera, pues, a pesar de los conflictos familiares, sigue siendo su sobrina y la quiere desde el fondo de su corazón.

“Chiquis si ves este mensaje, te pido que si tienes algún temor de inseguridad, como siempre ha sucedido desde que eras una niña, (que) sientas confianza a marcarme. Mi número es el mismo. Estoy aquí para lo que necesites. Desde que yo recuerdo, he sido una persona que siempre ha apoyado a su familia de la mejor manera posible” Juan Rivera a través de YouTube

Asimismo, recalcó que la familia será su principal prioridad, sin importar las batallas legales que pueda haber de por medio: “Que estemos peleados no quiere decir que no me importa el bienestar de mi sobrina. Tu mamá me crió para quererte como si fueras mi propia hija”, dijo.

Juan Rivera confirma que existe un proceso legal en contra de Chiquis Rivera

Si bien externó que Chiquis Rivera es sumamente importante su vida, el exparticipante de La casa de los famosos versión Telemundo sostuvo que “los negocios son negocios” y ya inició la demanda en contra de su sobrina por la coautoría de Abeja reina.

“No importa qué sucede. La situación seguirá porque lo correcto es lo correcto, y así como lo es en el negocio lo es en la familia”, expresó

Juan Rivera seguirá con la demanda contra Chiquis Rivera / Facebook: Juan Rivera

