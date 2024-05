Clovis mandó a la friendzone a Aleska: “De mi parte siempre va a haber una amistad”

El pasado domingo 19 de mayo, Aleska Genesis se convirtió en la sexta finalista de ‘La casa de los famosos 4'. A su salida, se reencontró con Clovis y rompió en llanto al verlo. Recordemos que la venezolana tuvo dos pretendientes dentro del reality: Christian Estrada y Clovis Nienow. Aleska demostró que prefería a Christian Estrada pues el 14 de febrero compartiron una polémica cita.

Mientras que a Clovis lo rechazó en varias ocasiones y hasta lo tachó de cobarde por no haberla seguido al team agua. “Le dio miedo, eso no me gustó. Le faltó decisión”. Aleska también dijo que lo quería como un hermanito y hasta expresó que aún sentía amor por su ex Nicky Jam.

A pesar de todo esto, en las últimas semanas del reality, Clovis y Aleska empezaron a estar más juntos, por lo que se especuló que se estaba cocinando un nuevo romance entre ambos.

El reencuentro entre Clovis y Aleska dio mucho de qué hablar, pues la exparticipante del programa de Telemundo rompió en llanto al ver al actor llegar y ambos se abrazaron. Sin embargo, según internautas, Clovis no se veía muy cómodo en su reencuentro con la famosa.

Aleska confrontó a Clovis sobre sus sentimientos

En una entrevista para ‘En casa con Telemundo’, Clovis sorprendió a Aleska al revelar que lo había pasado en ‘La casa de los famosos’ se quedaba dentro de la casa.

Ante este comentario, la modelo venezolana lo confrontó sobre sus sentimientos: “No estoy entendiendo, o sea lo que sentías dentro de ‘La casa de los famosos’, queda dentro de la casa o cómo?”.

Hace unos días Clovis estuvo como invitado especial en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, que se trasmite en exclusiva por el canal de YouTube de TVNotas y ahí nos reveló sus sentimientos hacía Aleska y si entre ellos podría haber un futuros.

Clovis responde lo que siente y le ofrece su amistad

“Yo tengo un cariño grande por ti, afuera es la realidad y a lo mejor ni somos compatibles ni en amistad. De mi parte siempre va haber una amistad, ya te vas a dar cuenta. Como dije en ‘Pica y se extiende’ hubo cosas que vi que no me gustaron, pero no pasa nada, yo también tuve errores en la casa, pero mi cariño siempre va estar”, dijo Clovis a Aleska.

La modelo venezolana afirmó que aún no sabe todo lo que pasó y vio Clovis tras su salida, reiteró que si algo sintió real fue el cariño que él le tuvo dentro del reality. “Todavía me siento dentro de la casa, no sé nada de afuera pero sé que adentro sentimos otra realidad, las emociones son más potencializadas pero lo que sentí real fue tu cariño, tu amor”, concluyó.

En redes diversos internautas reaccionaron con comentarios: “Se decepcionó de Aleska”,”No esperaba menos de Clovis”, “Sin Nicky, ni Clovis, Ni Christian”, “Directo en el ego”, “Cuando ella se decidió por él, él ya no quiso con ella”.

