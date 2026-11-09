Compañeros de ‘Exatlón México’ anuncian que se convertirán en padres tras relación en el reality: ¿Quiénes son?

Las redes sociales estallaron de júbilo la noche del domingo 8 de noviembre, cuando dos importantes figuras de Exatlón México, que iniciaron su relación tras conocerse en el reality de TV Azteca, anunciaron que se convertirán en padres. Te contamos los detalles.

Exparticipantes de Exatlón México anuncian que serán padres / FB: Exatlón México

¿Qué famosos exparticipantes de Exatlón México anunciaron que esperan un bebé?

La bonita noticia es protagonizada por Casandra Ascencio y Christian Anguiano, mejor conocido como “Yomi”, conocidos por su participación en una de las varias temporadas de Exatlón México.

Ambos coincidieron en el equipo Azul durante la edición de 2019 y comenzaron su relación como buenos amigos. Fue al terminar la competencia, cuando tuvieron la oportunidad de conocerse fuera de las cámaras, que su vínculo tomó un rumbo diferente.

Tras varios años de relación, la pareja dio otro paso importante: en 2023 anunció su compromiso y, en marzo de este año, celebró su boda.

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Boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano / Redes sociales

Casandra Ascencio y Christian Anguiano anuncian que se convertirán en padres

Fue mediante un emotivo clip que Casandra Ascencio (basquetbolista) y Christian Anguiano (luchador) comparten algunas palabras sobre lo que significa su familia y lo que representa esta noticia para ellos.

Reconocieron sentirse sorprendidos por la llegada del bebé, aunque dejaron claro que están muy emocionados y listos para este nuevo capítulo:

¿Qué increíble, no? Después de tantos años de conocernos. Quién diría que llegaríamos a este punto, no me pasaba por la cabeza. Christian Anguiano

Por su parte, Casandra comentó lo siguiente en la grabación:

¿Sí, no? Casi siete años de proyectos, de sueños, de metas, y seguir aquí juntos. Casandra Ascencio

El momento más emotivo llegó cuando mostraron una pequeña cuna, unos zapatitos de bebé y la primera imagen del ultrasonido de su pequeño, confirmando que un nuevo integrante está por llegar a sus vidas.

Finalmente, ambos dieron a conocer la noticia, causando la reacción de excompañeros como: Norma Palafox, Daniel Corral, Ernesto Cazares, entre otras importantes figuras del ámbito.

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¿Quiénes son Christian “Yomi” Anguiano y Casandra Ascensio?

Casandra Ascencio es originaria de Guadalajara , y es una seleccionada nacional de baloncesto, formando parte del equipo mexicano en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Empezó en el deporte a los 10 años, jugando en un torneo de basquetbol. En Exatlón México se ganó el apodo de “MVP”. Fue finalista en la tercera temporada, donde perdió contra Mati Álvarez, y después logró el tercer lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Por su parte, Christian Anguiano es un soldado mexicano que practica la lucha , el cual, participó en el Mundial de 2015, donde quedó en el lugar 23, y compitió en el Panamericano de 2016.

Al igual que Ascencio, Anguiano participó en Titanes vs Héroes, espacio en el que ganó uno de los premios más importantes de la temporada, un auto.

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