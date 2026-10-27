Sofía Arroyo llega a Exatlón México y reviven escándalo con Heliud Pulido; fans la llaman “Sofía Aguilar 2.0"

Sofía Arroyo regresó a Exatlón México 2026 y las redes sociales ardieron. La nadadora se integró al equipo rojo como refuerzo, pero lo que debía ser una bienvenida terminó reavivando una polémica sentimental que involucra a Heliud Pulido y Pamela Verdirame. La reacción del atleta al verla no pasó desapercibida y los seguidores del reality no tardaron en lanzar fuertes señalamientos. ¿Qué pasó entre los tres?

Mira: ¿Sofía Arroyo y Heliud Pulido confirman relación tras escándalo de infidelidad? Mensajes desatan polémica

Sofía Arroyo, Heliud Pulido y Pamela

¿Cómo reaccionó Heliud Pulido al regreso de Sofía Arroyo a Exatlón México 2026?

Sofía Arroyo volvió a Exatlón México este lunes 26 de octubre como refuerzo del equipo rojo. La atleta originaria de Michoacán, quien ya había participado en temporadas anteriores, fue recibida con entusiasmo por sus compañeros.

Sin embargo, la reacción de Heliud Pulido ante la llegada de Sofía Arroyo fue la que más llamó la atención. En un video publicado en el Instagram oficial del programa, Antonio Rosique anuncia a la nueva integrante y el veracruzano rompe la formación para correr a recibirla.

El emotivo recibimiento provocó comentarios entre los seguidores de Exatlón México. Mientras algunos celebraron el regreso de la nadadora, otros recordaron los rumores de infidelidad que surgieron tras la separación de Heliud Pulido y Pamela Verdirame.

Lee: Sofía Arroyo: fans alarmados por mensaje y temen por su estado emocional: “Aprendiendo a despedirme”

¿Por qué llaman “Sofía Aguilar 2.0" a Sofía Arroyo? Su llegada a Exatlón México revive escándalo con Heliud Pulido

Sofía Arroyo recibió fuertes críticas en redes sociales después de reencontrarse con Heliud Pulido en Exatlón México. Algunos internautas la señalaron como la presunta tercera en discordia en la relación que el atleta mantuvo con Pamela Verdirame.

Los comentarios aparecieron en publicaciones de Instagram relacionadas con el regreso de la nadadora. Varios usuarios incluso compararon a Sofía Arroyo y Heliud Pulido con Ángela Aguilar y Christian Nodal, debido a la controversia sentimental.

Entre las reacciones destacaron mensajes como:



“Le metieron la amante al Heliud pa’ que ya no esté bajoneado”.

“mi apoyo a Pam & Rafaela”.

“Sofia alias la “ANGELA AGUILAR” 2.0 se reencuentra con El NODAL 2.0 de Heliud”.

“Llevandole la amante a Heliud ??????? Carencia de valores morales”.

“JAJAJA la Sofía Aguilar ?? mejor hubieran traído a Pame”.

“SOFIA Panini”.

Mira: ¿Pame Verdirame lanza indirecta contra Heliud Pulido? Publica mensaje tras foto de su ex con Sofía Arroyo

Sofía Arroyo llega a Exatlón México 2026 y Heliud la recibe con los brazos abiertos.

¿Qué pasó entre Sofía Arroyo, Heliud Pulido y Pamela Verdirame tras su polémica separación?

La historia entre Heliud Pulido y Pamela Verdirame comenzó en Exatlón México. Los deportistas se conocieron en 2019 y formalizaron su noviazgo en septiembre de 2020, después de que el atleta le declarara su amor durante el reality.

Con el paso de los años formaron una familia y se convirtieron en padres en septiembre de 2023. Aunque eran una de las parejas más queridas del programa, su separación provocó especulaciones sobre una presunta infidelidad que involucraba a Sofía Arroyo.

A finales de 2025, Pamela compartió publicaciones que algunos seguidores interpretaron como indirectas sobre una traición. Posteriormente, Sofía negó haber participado en una infidelidad o interferido en una relación vigente y pidió respeto ante los ataques recibidos.

Heliud Pulido y Pamela Verdirame. / Foto: Redes sociales

En marzo de 2026, Heliud Pulido y Sofía Arroyo fueron vistos juntos en la boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, lo que volvió a generar comentarios sobre su cercanía y los antecedentes de la ruptura.

La controversia continuó cuando Pamela Verdirame decidió hablar públicamente de su separación. Sus declaraciones hicieron que los seguidores del reality retomaran las versiones sobre lo que habría ocurrido entre los tres deportistas.

Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Pamela Verdirame confirmó infidelidad de Heliud Pulido con Sofía Arroyo? Esto fue lo que dijo tras la ruptura

Pamela Verdirame rompió el silencio sobre su separación de Heliud Pulido en marzo de 2026. La futbolista contó que terminar su relación fue especialmente difícil porque ella deseaba mantener unida a su familia.

Durante sus declaraciones, la exintegrante de Exatlón México reconoció que intentó salvar su relación e incluso le propuso al deportista acudir a terapia de pareja. Sin embargo, aseguró que él ya no quería continuar.

“En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia, en un principio fue una decisión que no fue mía, entonces yo estaba muy enojada, no entendía el por qué, en un inicio literal le rogué…éramos una familia y yo le pedía que fuéramos a terapia que lucharamos por nuestra hija, por nuestra familia y él me dijo: ‘no, yo ya no tengo nada que luchar’, ya después entendí que había otra razón que había otros motivos…”, dijo Pamela Verdirame.

La deportista también expresó su decepción por las circunstancias en las que terminó su relación. Aunque sus palabras alimentaron las sospechas de los seguidores, no confirmó en esa declaración pruebas concluyentes de una infidelidad por parte de Heliud con Sofía Arroyo.