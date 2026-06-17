Mati Álvarez, ganadora de Exatlón México, presume nueva novia tras rumores de infidelidad a Evelyn Guijarro

Después de que Mati Álvarez se vio envuelta en rumores de supuesta infidelidad a Evelyn Guijarro, la cinco veces ganadora de Exatlón México sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en las que aparece junto a su nueva pareja. ¿De quién se trata? Te contamos todos los detalles de su romance.

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Mati álvarez confirma que tiene una nueva relación. / Francisco Mancer / Internet

¿Cuándo terminaron Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, participantes de Exatlón México?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro se conocieron en la cuarta temporada de Exatlón México, entre 2020 y 2021. En un principio fueron “enemigas”, pero su convivencia fuera de las grabaciones ocasionó que su relación se transformara en algo más.

Aunque se desconoce con exactitud el momento en que iniciaron su relación, en 2022 comenzaron a ser captadas juntas y compartir momentos en redes sociales. Finalmente, la confirmación llegó cuando Mati Álvarez le llevó flores a Evelyn en Exatlón All Stars.

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Mati Álvarez y Evelyn Guijarro comenzaron una relación tras coincidir en Exatlón México. / Redes sociales

¿Por qué se dice Mati Álvarez le fue infiel a Evelyn Guijarro?

A principios de mayo de 2026, se dio a conocer que la pareja se había separado; de acuerdo con Mati Álvarez, habían decidido darse un tiempo, dejando entrever que su historia llegó a su fin en los mejores tiempos.

“Creo que, simplemente, también nos tenemos que dar un tiempito como para asimilar las cosas entre las dos, pero ahorita estamos bien, en un momento padre, tranquilo y así va a ser. Que sea feliz y que sea feliz con quien ella quiere ser, aquí en Exatlón y en la vida”, compartió.

Por su parte, Evelyn Guijarro compartió en una entrevista con el periodista Gabo Cuevas más detalles sobre su ruptura, ya que se especuló que la ganadora de Exatlón México presuntamente le había sido infiel con Paulette Gallardo.

“Si les contara la verdad, híjole, muchas cosas malas pasarían. Lo que les puedo decir es que yo la terminé por cosas obvias que todo mundo sabe que pasamos allá dentro. Saquen sus conclusiones. Yo solo puedo hablar por mí”, comentó Evelyn.

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Evelyn Guijarro aseguró que ella terminó a Mati Álvarez. / Redes sociales

¿Cómo anunció Mati Álvarez su nueva relación con la cantante Amara?

Tras un mes de que Mati Álvarez anunció su ruptura con Evelyn Guajiro, la leyenda de la televisión mexicana sorprendió al anunciar su nueva relación con la cantante Amara. A través de una serie de imágenes juntas, Álvarez dejó al descubierto su felicidad.

“Desde que llegaste (11) Te adoro”, escribió Mati Álvarez, a lo que Amara respondió: “De fiesta los 11”. De inmediato, los mensajes de ambas se llenaron de buenos deseos por parte de sus seguidores.

“Te queda bien el amor bonito”, “Qué bonita pareja”, “Me encanta verte así de feliz” y “Amo saberte feliz amiga, te amo”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en la publicación de Mati Álvarez.

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