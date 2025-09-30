Conductor de Venga la alegría ¿deja el matutino? Anuncian que se une a famoso reality, ¿de la competencia?

La televisión mexicana está a punto de vivir una nueva etapa con el estreno de La granja VIP México, un reality show que pondrá a prueba a varias celebridades en un entorno rural, sin lujos y con muchas tareas de campo. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo el formato del programa, sino el elenco que lo acompañará, especialmente la participación de un querido conductor de Venga la alegría para sumarse a este ambicioso proyecto. ¿De quién se trata?

La granja anuncio / TV Azteca

¿Qué conductor de “Venga la alegría” participará en La granja VIP México?

Este lunes 29 de septiembre la producción reveló que Kike Mayagoitia será el octavo famoso en integrarse a La granja VIP México, un fichaje que promete darle energía, frescura y mucha disciplina al programa. El conductor, que brillaba diariamente en Venga la Alegría, tendrá que cambiar los reflectores de la televisión por las botas y el trabajo rudo del campo, una faceta que nadie imaginaba ver en él.

“Al principio te espantas, dices: ‘Ah caray, un reality 24/7 qué miedo, que me vean todo el tiempo’, pero dije: Es una experiencia única que se está preparando con profesionales”, reveló en su presentación esta mañana. Kike Mayagoitia

Con esta confirmación, el elenco ya cuenta con figuras polémicas como Alfredo Adame, Jawy Méndez y Alberto del Río “el Patrón”. Sin embargo, la llegada de Kike se siente diferente: mientras otros concursantes tienen fama de escandalosos, él llega con una imagen de carisma, dedicación y constancia que podría darle ventaja dentro de la competencia. Pero la gran pregunta es: ¿quién es Kike Mayagoitia y por qué su entrada a La granja VIP está causando tanto ruido?

¿Quién es Kike Mayagoitia y cuál es su trayectoria en la televisión mexicana?

Enrique Ramírez Mayagoitia, mejor conocido como Kike Mayagoitia, nació en Tampico, Tamaulipas, el 21 de febrero de 1986. Aunque estudió ingeniería mecánica administrativa, pronto decidió seguir otro rumbo y enfocarse en dos pasiones que marcaron su vida: el fisicoculturismo y el entretenimiento. Su disciplina lo llevó a representar a México en competencias internacionales como Mr. World 2012-2013 en Inglaterra y Musclemania, colocándose en el radar de quienes siguen el mundo fitness.

Con el tiempo, su personalidad extrovertida lo llevó a la televisión. En 2011 dio sus primeros pasos como conductor en Monterrey, dentro del programa Dímelo cada mañana. Desde ese momento comenzó a llamar la atención por la manera en que conectaba con la audiencia, un talento que lo catapultó rápidamente a proyectos más grandes. Para el 2014, Enrique Mayagoitia ya pertenecía a Multimedios, televisora en la que condujo estos programas:



Mitad y Mitad

SNSerio con Adrián Marcelo

Vivalavi

En 2023 llegó a uno de los foros más importantes de la televisión mexicana: Venga la alegría, donde se convirtió en uno de los presentadores favoritos del público.

Más allá de los reflectores, Kike Mayagoitia es un hombre de familia. Está casado con la modelo Cynthia de la Vega, con quien tiene dos hijos. A través de sus redes sociales suele compartir momentos con ellos, mostrando un lado más íntimo y relajado que ha enamorado a sus seguidores.

Enrique Mayagoitia contra Adrián Marcelo / IG: @kike_mayagoitia

¿Qué famosos ya fueron confirmados para La granja VIP México?

La expectativa por ‘La granja VIP’.no para de crecer, y los nombres que ya han sido revelados prometen una temporada llena de polémica, fuerza física y momentos virales.

Entre los participantes confirmados de La granja VIP están figuras como:

Alberto del Río “El Patrón”

Sandra Itzel

Kim Shantal

César Doroteo

Jawy Méndez

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia.

¿Cuándo y en qué horario se estrena La granja VIP México?

La cuenta regresiva ya empezó. La granja VIP estrenará el próximo domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 de la noche por Azteca UNO, y desde ahora se anticipa como uno de los programas más comentados de la temporada.

El reality tendrá una dinámica semanal llena de giros inesperados: