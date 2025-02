Conoce a ElioVeliz, la voz que enamora las redes sociales

Te presentamos a ElioVeliz, un cantante cubano que está llamando la atención por su forma tan especial de cantar, pues canta muy parecido al querido príncipe de la canción, José José, quien fuera homenajeado en los Latin Grammy 2024. En exclusiva, cuenta a TVNotas que nunca ha querido imitarlo, que él mismo se sorprendió al momento de cantar los grandes éxitos del intérprete:

“Desde niño escuché las canciones de José José en casa. Mi mamá era una ferviente admiradora y siempre las cantábamos en la casa. Cuando me doy cuenta de este don que la vida me dio, fue justo por las canciones de este gran intérprete”.

ElioVeliz, la voz que recuerda al ‘Príncipe de la canción’, José José

En redes sociales ElioVeliz ha compartido videos con temas como “Preso”, “Gavilán o paloma” y “Lo pasado pasado”, donde la gente le aplaude el talento, y quedan sorprendidos por el gran parecido de su voz potente y a la vez, dulce:

“He podido hablar con José Joel. Fue una plática linda y me agradeció por no olvidar a su padre. Espero que cuando esté por allá, pueda convivir con él y con su hija, a quien no conozco pero espero poder compartir”.

ElioVeliz se presentará el 13 de marzo de 2025 en el Lunario del Auditorio Nacional / @elioveliz

Concierto de ElioVeliz en el Lunario del Auditorio Nacional, fecha, precios y boletos

ElioVeliz se presentará el 13 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, a las 9 pm, con su espectáculo “Estás aquí":

“Espero poder seguir creciendo en México. Es un gran país que me ha abierto las puertas. Me gustaría explorar más cada rincón de México, para que la gente me pueda conocer”.

Lanzó la canción ‘Estás aquí', en homenaje al ‘Príncipe’: “Con este tema cierro el homenaje a José José. Ya estoy hablando con varios compositores para empezar a grabar y me encantaría hacer colaboraciones con talentos mexicanos, a quienes admiro mucho”.

“Me gustan muchos géneros. Sé que las baladas y el romanticismo es lo que mejor me queda y es algo maravilloso cantar e interpretar, pero también me gustaría experimentar otros géneros. Esto apenas comienza y espero poder seguir creciendo en este medio”, concluyó el cantante.

Los boletos para el concierto de ElioVeliz el 13 de marzo, en el Lunario del Auditorio Nacional ya están a la venta y van desde los 600 pesos hasta los 1200 pesos.

¿Quién es Elioveliz, ‘el José José cubano’?

ElioVeliz comenzó su carrera musical en su natal Cuba, donde participó en varios concursos de canto y festivales locales, en los que se destacó por su potente voz y su capacidad para interpretar baladas románticas. Su talento lo llevó a ganar reconocimiento en la escena musical cubana, lo que le permitió grabar sus primeras canciones y presentarse en importantes escenarios del país. Con el tiempo, su popularidad creció y decidió expandir su carrera a nivel internacional, utilizando las redes sociales como plataforma para llegar a un público más amplio.

Su éxito en plataformas como Instagram y YouTube ha sido notable, lo que lo ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina. En su cuenta de Instagram rebasa ya los 500 mil seguidores y varios de sus videos en la plataforma de YouTube rebasan el millón de reproducciones.

